Σε αχαρτογράφητα νερά η κρίση του αφθώδους πυρετού - Αγώνας δρόμου για περιορισμό της διασποράς

Ρευστή προβλέπεται να παραμείνει για αρκετό διάστημα η εικόνα σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο. Η απαλλαγή του κτηνοτροφικού κόσμου, και κατ΄επέκταση της οικονομίας της χώρας, από τη σκιά του, θα καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί αρκετούς μήνες μετά. Αυτά απορρέουν από τις τοποθετήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και πηγών από τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύνδεσμο, μέσω του οποίου επιστρατεύτηκαν ιδιώτες κτηνίατροι για να περιορίσουν τη διασπορά του ιού από το «κόκκινο» τρίγωνο «Ορόκλινη – Λιβάδια - Αραδίππου», με στόχο να αποτραπεί η επέκταση στις υπόλοιπες επαρχίες, κάτι που θα επέφερε ολέθριες συνέπειες.

«Είμαστε ακόμα στην αρχή» σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε την Πέμπτη η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου, σημειώνοντας ότι η καταπολέμηση του ενδεχομένως να πάρει έξι μήνες, και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των εμβολιασμών. Στο ερώτημα πότε θα θεωρηθεί ότι καταπολεμήθηκε η νόσος, είπε ότι αυτό θα γίνει όταν θα σταματήσει να εντοπίζεται ο ιός στη χώρα.

Την ίδια εικόνα παρουσίασαν στο «Π» και πηγές από τον Κτηνιατρικό Σύνδεσμο Κύπρου, οι οποίες μετέφεραν κατά λέξη τι τους ανέφεραν οι ξένοι εμπειρογνώμονες στη κρίσιμη σύσκεψη της περασμένης Τετάρτης, στο πλαίσιο καθοδήγησης που τους έδωσαν προτού θέσουν σε εφαρμογή το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

«Είναι μία δυναμική κατάσταση, την οποία προσπαθούμε να ελέγξουμε», τόνισαν οι ειδικοί, σύμφωνα με τις πηγές του Συνδέσμου. «Αυτό μας είπαν και μας έδωσαν συμβουλές για το πώς θα ελεγχθεί ο ιός, κυρίως για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των εμβολιασμών», πρόσθεσαν.

Ενδεικτική της κρισιμότητας της κατάστασης είναι και η κάθοδος χθες στη νησί του Όλιβερ Βάρχελι, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για την Υγεία των Ζώων. Ενημερώθηκε για τα μέτρα που λαμβάνονται, καθώς και για τη στρατηγική που εφαρμόζεται.

Δύο ομάδες κτηνιάτρων

Μέχρι στιγμής, οι ιδιώτες κτηνίατροι έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες των δέκα, μία για τα βοοειδή και μία για τα αιγοπρόβατα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις πηγές του Κτηνιατρικού Συνδέσμου, δε θα εμβολιάζουν οι ίδιοι κτηνίατροι διαφορετικά είδη ζώων, ώστε να αποκλειστεί και ο παραμικρός κίνδυνος επιμόλυνσης.

Με βάση αυτό το πλάνο, περίπου 10 κτηνίατροι άρχισαν να εμβολιάζουν από το βράδυ της Τετάρτης τα βοοειδή εντός των 3 χιλιομέτρων στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων, όπου βρίσκονται οι πληγείσες μονάδες. Μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι προβλέπεται να έχουν εμβολιαστεί εντός των 3 χιλιομέτρων τα βοοειδή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η αρχή έγινε με τις αγελάδες της Αραδίππου, όπου μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης εμβολιάστηκαν περίπου 9.000 ζώα. Για αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούνται τα 60.000 εμβόλια που παρέδωσαν τα κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την Πέμπτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσουν και οι υπόλοιπες 529.000 δόσεις εμβολίων, που παραγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προχωρήσουν και εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων.

Εξάλλου, σε δηλώσεις της στον «Π», η κα Γεωργιάδου διευκρίνισε ότι στο επόμενο διάστημα, όταν οι εμβολιασμοί προχωρήσουν εκτός της μολυσμένης περιοχής και σε άλλες επαρχίες, θα επιστρατευτούν άλλοι ιδιώτες κτηνίατροι και όχι αυτοί που σήμερα είναι στον μολυσμένο κλοιό.

«Όταν ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί σε ολόκληρη τη μολυσμένη περιοχή, και περάσει ένα χρονικό διάστημα δύο-τριών εβδομάδων, θα προχωρήσουν και οι εμβολιασμοί στις άλλες περιοχές», είπε. Για να αποκτήσουν αντισώματα τα ζώα μέσω εμβολιασμών χρειάζονται, τόνισε, γύρω στις δύο εβδομάδες.

Θανατώσεις

Παράλληλα συνεχίζονται οι θανατώσεις και οι ταφές περίπου 13.100 ζώων. Αφού ολοκληρώθηκαν οι θανατώσεις 263 βοοειδών, προχωρούν αυτές των αιγοπροβάτων, από τις δέκα μολυσμένες μονάδες. Επίσης, εχουν αυξηθεί σε 21 τα σημεία ψεκασμών εντός της μολυσμένης περιοχής, ενώ συνεχίζεται η κατασκευή τροχόλουτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες της Κύπρου, κατόπιν σχετικών συστάσεων του Τμήματος Γεωργίας προς τις τοπικές αρχές, με έξοδα του Υπουργείου.

Κοστίζει η «καραντίνα»

Μετά την υπόδειξη των ξένων εμπειρογνωμόνων για προσωρινή παραμονή όλων των κοπαδιών της Κύπρου στις εγκαταστάσεις, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του ιού, οι κτηνοτρόφοι της ελεύθερης βόσκησης, που απαντώνται κυρίως στην Πάφο και τη Λεμεσό, έχουν αναστατωθεί. Ενδεικτικά, στην Πάφο οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι για να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο θα πρέπει να εξασφαλίσουν τροφή για τα ζώα τους. Χωρίς τη στήριξη του κράτους, όπως ανέφεραν, δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος για την αγορά ζωοτροφών.