«Ζωντανεύει» η ανεξάρτητη εποπτική Αρχή για ταμεία προνοίας

Την πρόθεση να επανακατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής Αρχής για Ταμεία Προνοίας και ασφαλιστικές εταιρείες, το οποίο αποσύρθηκε λόγω αντιδράσεων, εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο» στο Δεύτερο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι η σύσταση ανεξάρτητης Αρχής και εποπτείας είναι «must, είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει να εφαρμοστεί, εφόσον γίνει η μεταρρύθμιση».

«Αφού υπήρξαν αντιδράσεις, θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση εξαρχής, και αυτό θα κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα να υιοθετήσουμε κάτι που υπήρχε, να το αλλάξουμε εάν χρειάζεται ή να του αλλάξουμε ακόμα και τα φώτα για να προχωρήσει», ανέφερε.

Τις αναφορές του υπουργού χαιρέτισε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανδρέας Μηλιδώνης, αναφέροντας ότι «περιμένουμε πράξεις». Ο κ. Μηλιδώνης υποστηρίζει εδώ και χρόνια την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας και ανεξάρτητης εποπτικής Αρχής.

Περίγραμμα και χρονοδιάγραμμα

Η μεταρρύθμιση που αφορά τα Ταμεία Προνοίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί τώρα, επανέλαβε ο υπουργός, είναι τεχνικά και ανθρωπίνως αδύνατο, θέλει μια περίοδο 2-4 χρόνων, εκφράζοντας ωστόσο προθυμία να δοθεί ένα περίγραμμα, τις γενικές γραμμές για να ξεκινήσει η συζήτηση και ένα χρονοδιάγραμμα.

Όσον αφορά την υλοποίηση του πρώτου πυλώνα, ο υπουργός σημείωσε ότι θα υπάρξει σημαντική βελτίωση των χαμηλών συντάξεων, ενώ θα σμικρυνθούν υφιστάμενες στρεβλώσεις.

Ο κ. Μουσιούττας κατέστησε πάντως σαφές ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση του ύψους των εισφορών.

Για τις πρόσθετες πηγές εσόδων μετά την αφαίρεση του σεναρίου για μειώσεις συντάξεων, σημείωσε ότι θα προέλθουν από τρεις τρόπους. Πρώτον, όλος ο πληθυσμός από την ηλικία των 16 ετών θα είναι αυτόματα εγγεγραμμένος στο σύστημα ΤΚΑ. Δεύτερον, άτομα που δεν έχουν υποχρέωση να εμβάζουν χρήματα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, όπως, π.χ., εισοδηματίες που εισπράττουν ενοίκια, θα είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Τρίτη πηγή εσόδων θα αποτελέσουν οι περαιτέρω έλεγχοι για την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.