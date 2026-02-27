Στην μάχη των βουλευτικών εκλογών με τον ΔΗΣΥ ο Κωνσταντίνος Καρσεράς - Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του στην Πάφο

Κάθοδο του Κωνσταντίνου Καρσερά στον πολιτικό στίβο με το ψηφοδέλτιο του στην Πάφο, ανακοίνωση ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ο κ. Καρσεράς, είναι πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ν και διεκδικεί για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Πρόκειται για μία υποψηφιότητα που έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση για ανανέωση προσώπων και ενίσχυση της παρουσίας της νέας γενιάς στο Κοινοβούλιο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι το βήμα αυτό αποτελεί επιλογή ευθύνης και όχι προσωπικής φιλοδοξίας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Καρσεράς αναφέρει ότι η απόφασή του να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών δεν αποτέλεσε προσωπική φιλοδοξία, αλλά επιλογή ευθύνης και προσφοράς προς τον τόπο του. Όπως σημειώνει, «υπάρχουν στιγμές που οι συνθήκες σε καλούν να κάνεις ένα βήμα μπροστά, καθαρά, υπεύθυνα και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας».

Γεννημένος το 2000, ο Κωνσταντίνος Καρσεράς μεγάλωσε και φοίτησε στην Πάφο, διατηρώντας διαχρονική παρουσία στην κοινωνική δράση και τον εθελοντισμό. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του προς την πατρίδα, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανέπτυξε έντονη δράση στο φοιτητικό κίνημα.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΕΠΑΚ, καταγράφοντας σημαντικές εκλογικές επιτυχίες, ενώ σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Παράλληλα, συμμετείχε για τρεις θητείες στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, εκ των οποίων στη μία ως Επικεφαλής Επιτροπής. Υπηρέτησε επίσης ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, αναπτύσσοντας δράση και εκπροσωπώντας τη νέα γενιά σε ευρωπαϊκά φόρα και διαδικασίες διαλόγου

Εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Γραφείο της Προέδρου, αποκτώντας ουσιαστική γνώση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, ενώ διετέλεσε και Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου σε Όμιλο Εταιρειών.

Όπως υπογραμμίζει, στόχος της υποψηφιότητάς του είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, η προώθηση πολιτικών διαφάνειας και η διαμόρφωση σύγχρονων λύσεων για την ανάπτυξη της Πάφου και της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό βιογραφικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα:

https://karserask.com/