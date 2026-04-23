Κλιμακώνουν τα μέτρα οι κτηνοτρόφοι: Έκλεισε ο κυκλικός κόμβος της Ριζοελιάς - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Έκλεισαν δρόμους στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς οι κτηνοτρόφοι, νωρίς το απόγεμα της Πέμπτης, με την Αστυνομία να απευθύνει έκκληση οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με τις Αρχές οι οδηγοί που κατευθύνονται από Λάρνακα προς Λευκωσία προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατεύθυνση μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς Κοφίνου. Όσοι επιθυμούν από Λάρνακα να κατευθυνθούν προς Αμμόχωστο, καλούνται να χρησιμοποιούν τις εξόδους Αβδελλερού και Ορόκλινης. Αντίστροφα, οι οδηγοί που κινούνται από Λευκωσία προς Λάρνακα, καθώς και από Αμμόχωστο προς Λάρνακα, καλούνται να ακολουθούν τις ίδιες εναλλακτικές διαδρομές.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας

Νωρίτερα τριμελής επιτροπή μετέβη στη Λευκωσία για συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο Υπουργείο, η οποία παραμάνει άγνωστο μέχρι στιγμής αν έχει ολοκληρωθεί.

Πολύωρη η διαμαρτυρία

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά το μεσημέρι προκλήθηκε ένταση όταν στο σημείο έσπευσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να ανοίξουν το δρόμο για λόγους ασφαλείας. Αντ’ αυτού, όμως, οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν το πάνω μέρος του κυκλικού κόμβου, ενώ ανέφεραν πως θα ανακοινώσουν ακόμα πιο δυναμικά μέτρα, προειδοποιώντας, μάλιστα, ότι θα μεταβούν και στο χώρο της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ στην Αγ. Νάπα.

Ο κ. Φυτιρής διαμήνυσε στους κτηνοτρόφους ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τα θέματα που τους απασχολούν, ωστόσο οι τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης προκάλεσαν την αντίδραση των διαμαρτυρομένων, κάποιοι εκ των οποίων μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να κορνάρουν.

Εκτός από τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, έκλεισαν το δρόμο που περνά κάτω από τον κυκλικό κόμβο και οδηγεί στην Αγία Νάπα. Οι διαμαρτυρόμενοι παράταξαν τα οχήματά τους και καρέκλες.

Στα αυτοκίνητα που μετέφεραν οι κτηνοτρόφοι στον κόμβο Ριζοελιάς υπάρχουν πανό που γράφουν, μεταξύ άλλων, «Προδοσία, ο αγροτικός κόσμος της Κύπρου σε θάνατο», ενώ στο μέρος οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν φέρετρο, στεφάνια κηδείας και μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Στους διερχόμενους οδηγούς δίνουν ενημερωτικά φυλλάδια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στον κόμβο της Ριζοελιάς οι κτηνοτρόφοι μετέφεραν, ακόμα, καρέκλες, τραπέζια και φαγητό, καθότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει η διάρκεια της διαμαρτυρίας τους. Δεν αποκλείεται η εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Ριζοελιά να είναι πολύωρη. Κάποιοι από τους διαμαρτυρομένους έφεραν μαζί τους και τα παιδιά τους.