Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Σχέδιο ορόσημο για την προστασία των ακτών Πάφου έναρξη έργων το 2027

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας της ακτογραμμής στην επαρχία Πάφου, με την κατασκευή κυμματοθραυστών να προγραμματίζεται από το 2027, ως απάντηση στη ραγδαία διάβρωση που απειλεί τις νοτιοδυτικές ακτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, συμμετείχαν σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε στη Λευκωσία ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο σχεδιασμός του έργου προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 11 παράλληλων και 5 εγκάρσιων κυμματοθραυστών.

Τα έργα θα εκτείνονται από την περιοχή της Γεροσκήπου μέχρι τα Δημοτικά Μπάνια Πάφου.

Η προκήρυξη του έργου αναμένεται εντός του 2026, με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Μάρτιο του 2027.

 Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση.

Σημαντική πρόνοια του σχεδιασμού αφορά το σημείο πρόσβασης για τη διακίνηση των λατομικών υλικών, το οποίο έχει οριστεί στο ανατολικό τμήμα της δημοτικής παραλίας στη Γεροσκήπου, παρά τον ποταμό Έζουσα, με στόχο την αποφυγή επιπτώσεων σε παραλίες λουομένων και τουριστικές επιχειρήσεις.

Το έργο θεωρείται επιβεβλημένο, καθώς η διάβρωση της ακτογραμμής στην Πάφο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές η θάλασσα να έχει ήδη καταπιεί σημαντικά τμήματα της ακτής.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα