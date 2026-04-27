Σχέδιο ορόσημο για την προστασία των ακτών Πάφου έναρξη έργων το 2027

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας της ακτογραμμής στην επαρχία Πάφου, με την κατασκευή κυμματοθραυστών να προγραμματίζεται από το 2027, ως απάντηση στη ραγδαία διάβρωση που απειλεί τις νοτιοδυτικές ακτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, συμμετείχαν σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε στη Λευκωσία ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο σχεδιασμός του έργου προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 11 παράλληλων και 5 εγκάρσιων κυμματοθραυστών.

Τα έργα θα εκτείνονται από την περιοχή της Γεροσκήπου μέχρι τα Δημοτικά Μπάνια Πάφου.

Η προκήρυξη του έργου αναμένεται εντός του 2026, με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Μάρτιο του 2027.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση.

Σημαντική πρόνοια του σχεδιασμού αφορά το σημείο πρόσβασης για τη διακίνηση των λατομικών υλικών, το οποίο έχει οριστεί στο ανατολικό τμήμα της δημοτικής παραλίας στη Γεροσκήπου, παρά τον ποταμό Έζουσα, με στόχο την αποφυγή επιπτώσεων σε παραλίες λουομένων και τουριστικές επιχειρήσεις.

Το έργο θεωρείται επιβεβλημένο, καθώς η διάβρωση της ακτογραμμής στην Πάφο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές η θάλασσα να έχει ήδη καταπιεί σημαντικά τμήματα της ακτής.