Παραμένει στην εντατική ο Μυλωνάκης – Θετικά τα νέα για την πορεία της υγείας του

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Αθήνας «Ευαγγελισμός», μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία υπέστη, κατά την έναρξη του «πρωινού καφέ», εκείνης της ημέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σταθερή κλινική εικόνα στη ΜΕΘ

Ο χρόνος τον οποίο έχει περάσει νοσηλευόμενος διασωληνωμένος και χωρίς καμία μείζονα επιπλοκή ο Γιώργος Μυλωνάκης στη ΜΕΘ του ιδρύματος, σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά δεδομένα, είναι τέτοιος, ώστε οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν πλέον ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει διαφύγει οριστικά τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ οι ίδιοι έχουν ξεκινήσει επίσης μία πολύ σταδιακή μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων, τα οποία του χορηγούνται.

Προσεκτική αποτίμηση από τους θεράποντες ιατρούς

Πάντως, έως ότου οι θεράποντες γιατροί, στη ΜΕΘ του ιδρύματος, διαμορφώσουν καθαρή και σαφή εικόνα για την ακριβή κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δεν φαίνεται ότι είναι εφικτό να εκδοθεί νέο ιατρικό ανακοινωθέν από τον «Ευαγγελισμό»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφερόταν στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και είχε τοποθετηθεί επί του θέματος, απαντώντας στα όσα του προσάπτονται μέσω ανάρτησης στα ΜΚΔ. Συγκεκριμένα είχε χαρακτηρίσει τις σχετικές αναφορές «εκστρατεία λάσπης» και είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες εναντίον του δημοσιογράφου και όσων αναπαράγουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

