Κέρδη κατέγραψε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Κέρδη κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 286,06 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,55%.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 170,11 μονάδες με κέρδη 0,93%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €228.557,77.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν θετικά. Άνοδο 0,40% και 1,33% αντίστοιχα κατέγραψαν η Κύρια και η Εναλλακτική Αγορά. Οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν κέρδη σε ποσοστό 0,34%, και τα Ξενοδοχεία 2,91%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Πανδώρα Επενδύσεις με €59.318 (τιμή κλεισίματος €0,25 - άνοδος 8,70%), της Τράπεζας Κύπρου με €58.832,38 (τιμή κλεισίματος €9,15 - χωρίς μεταβολή), της Eurobank με €44.471,10 (τιμή κλεισίματος €3,901 - πτώση 0,15%), της Demetra με €27.612,75 (τιμή κλεισίματος €1,44 - άνοδος 0,35%) και της Logicom με €15.215,40 (τιμή κλεισίματος €3,10 - άνοδος 3,33%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 11 κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 127.

Πηγή: ΚΥΠΕ