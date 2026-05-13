Κωνσταντίνος Καραγιώργης στο ραδιόφωνο του «Π»: Ενδείξεις για μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων

Την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της επίδρασής τους στις τιμές καυσίμων και βασικών αγαθών, ανέδειξε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».

Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Καραγιώργης εξήγησε ότι η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει εξαιρετικά ρευστή, καθώς οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο και οι συνεχείς δημόσιες τοποθετήσεις των εμπλεκομένων μεταβάλλουν καθημερινά τα δεδομένα.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρήθηκε μια σχετική αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, κυρίως λόγω της προσπάθειας εκτόνωσης της κατάστασης. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, αναμένεται να αποτυπωθεί κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, με μικρές μειώσεις της τάξης μερικών σεντ στις λιανικές τιμές.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς το περιβάλλον παραμένει ασταθές.

«Αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τις εισαγωγές και τις διεθνείς αγορές. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, με βάση το μοντέλο αξιολόγησης της Υπηρεσίας κινούνται εντός αποδεκτών πλαισίων», σημείωσε.

Σε σχέση με την ευρύτερη ακρίβεια στα βασικά αγαθά, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή υπέδειξε ότι η ενέργεια παραμένει ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι τη μεταφορά και τη διάθεση προϊόντων.

Όπως είπε, η πίεση αυτή αποτυπώνεται ήδη στις τιμές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, ενώ εξηγεί και την ανοδική πορεία του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα.

Ερωτηθείς για τις σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές τόσο στα καύσιμα όσο και στα προϊόντα των υπεραγορών, ο κ. Καραγιώργης υποστήριξε ότι αυτές αποτελούν ένδειξη λειτουργίας του ανταγωνισμού και όχι απαραίτητα πρόβλημα στρέβλωσης της αγοράς.

Όπως ανέφερε, στην περίπτωση των καυσίμων οι διαφορές τιμών μεταξύ πρατηρίων μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 19 σεντ το λίτρο, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στον καταναλωτή να εξοικονομεί χρήματα εφόσον συγκρίνει πριν από την αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιούν τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, με ιδιαίτερη αναφορά στην πλατφόρμα e-kalathi, η οποία, όπως σημείωσε, έχει πλέον ενισχυθεί με νέες λειτουργίες.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να σκανάρουν προϊόν απευθείας από το κινητό τους εντός της υπεραγοράς και να συγκρίνουν άμεσα την τιμή του με άλλες υπεραγορές, να εντοπίζουν τα πλησιέστερα καταστήματα με βάση γεωγραφική ακτίνα που οι ίδιοι ορίζουν, αλλά και να βλέπουν το ιστορικό τιμών ενός προϊόντος έως και για έναν χρόνο.