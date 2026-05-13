Τα τρένα αλλάζουν στην Ευρώπη: Ένα εισιτήριο για όλα τα τρένα και αποζημίωση αν χαθεί η ανταπόκριση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ώστε οι πολίτες να μπορούν να οργανώνουν και να κλείνουν πιο εύκολα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο, ακόμη και όταν το ταξίδι περιλαμβάνει διαφορετικές εταιρείες και χώρες, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή χαμένων ανταποκρίσεων, με παροχή βοήθειας, αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων.

Οι επιβάτες θα μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να συνδυάζουν υπηρεσίες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς φορείς σε μία μόνο συναλλαγή, μέσω της πλατφόρμας της επιλογής τους, ακόμη και για διασυνοριακές διαδρομές.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας κατά την παρουσίαση του πακέτου μέτρων για τους επιβάτες «καλύπτει τις πολυτροπικές κρατήσεις, την έκδοση σιδηροδρομικών εισιτηρίων και τα δικαιώματα των επιβατών, καταργούμε αυτά τα εμπόδια, κάνοντας τα περιφερειακά, υπεραστικά και διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια πιο εύκολα στον σχεδιασμό και την κράτηση», τονίζοντας πως «στόχος μας είναι να λειτουργεί καλύτερα η ευρωπαϊκή κινητικότητα για τους πολίτες»

Σύμφωνα με τον πακέτο μέτρων, οι σημαντικότερες αλλαγές για τον επιβάτη είναι ότι θα μπορεί να κλείνει ένα μόνο εισιτήριο ακόμη κι αν το ταξίδι του πραγματοποιείται με διαφορετικές σιδηροδρομικές εταιρείες και σε διαφορετικές χώρες, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζει ξεχωριστά εισιτήρια από κάθε εταιρεία ή ιστοσελίδα. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει εύκολα δρομολόγια, τιμές και πιο «πράσινες» επιλογές μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα. Επιπλέον, σε περίπτωση χαμένης ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης, θα απολαμβάνει πλήρη προστασία δικαιωμάτων, όπως βοήθεια, νέο εισιτήριο, αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων για ολόκληρο το ταξίδι, ενώ οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν τις διαθέσιμες επιλογές με δίκαιο και ουδέτερο τρόπο, χωρίς να προωθούν μόνο συγκεκριμένες εταιρείες.

