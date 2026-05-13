Πότε σταματά η προβολή εκλογικών δημοσκοπήσεων στα ΜΜΕ

Επτά ημέρες πριν από τις εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση προβολής και μετάδοσης εκλογικών δημοσκοπήσεων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημέρα δημοσιοποίησης σχετικών αποτελεσμάτων είναι το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών επισύρει την προσοχή των Ραδιο-φωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών στις πρόνοιες του άρθρου 46(1) του περί Ραδιο-φωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ-στερα) σύμφωνα με τις οποίες:

«Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους τηλεοπτικούς η ραδιοφωνικούς οργανισμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών».

Η Αρχή αναμένει ότι όλοι οι οργανισμοί θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες τις Νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχει καθοριστεί η 24η Μαΐου 2026, η τελευταία μέρα προβολής ή μετάδοσης των αποτελεσμά-των oποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με τις εκλογές (συμπεριλαμβα-νομένων και επαναληπτικών προβολών προγραμμάτων που περιέχουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων καθώς και δελτία ειδήσεων) είναι το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 24:00.

Παράληψη συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή ανάλογων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.