Πότε σταματά η προβολή εκλογικών δημοσκοπήσεων στα ΜΜΕ

Εγκύκλιος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών για τις Εκλογές

Επτά ημέρες πριν από τις εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση προβολής και μετάδοσης εκλογικών δημοσκοπήσεων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημέρα δημοσιοποίησης σχετικών αποτελεσμάτων είναι το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών επισύρει την προσοχή των Ραδιο-φωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών στις πρόνοιες του άρθρου 46(1) του περί Ραδιο-φωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ-στερα) σύμφωνα με τις οποίες:

«Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους τηλεοπτικούς η ραδιοφωνικούς οργανισμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών».

Η Αρχή αναμένει ότι όλοι οι οργανισμοί θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες τις Νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχει καθοριστεί η 24η Μαΐου 2026, η τελευταία μέρα προβολής ή μετάδοσης των αποτελεσμά-των oποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με τις εκλογές (συμπεριλαμβα-νομένων και επαναληπτικών προβολών προγραμμάτων που περιέχουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων καθώς και δελτία ειδήσεων) είναι το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 24:00.

Παράληψη συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή ανάλογων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

