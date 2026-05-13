Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Θάνατος από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Σε καραντίνα 1700 επιβάτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFM, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ ο επιβάτης φαίνεται να παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

Περίπου 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τέθηκαν σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο Μπορντό της Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, ο οποίος φέρεται να κατέληξε από λοίμωξη που αποδίδεται στον νοροϊό.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFM, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ ο επιβάτης φαίνεται να παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία συνδέονται με τον ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό. 

Στο κρουαζιερόπλοιο «MS Ambition», της εταιρείας Ambassador Cruise Line, αυτή την στιγμή βρίσκονται 1.233 επιβάτες και 514 μέλη πληρώματος.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης και διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης με τον ιό hantavirus, ο οποίος είχε προκαλέσει πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών σε άλλο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Tags

ΓΑΛΛΙΑΧΑΝΤΑΪΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα