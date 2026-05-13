Θάνατος από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Σε καραντίνα 1700 επιβάτες

Περίπου 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τέθηκαν σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο Μπορντό της Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, ο οποίος φέρεται να κατέληξε από λοίμωξη που αποδίδεται στον νοροϊό.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFM, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ ο επιβάτης φαίνεται να παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία συνδέονται με τον ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό.

Στο κρουαζιερόπλοιο «MS Ambition», της εταιρείας Ambassador Cruise Line, αυτή την στιγμή βρίσκονται 1.233 επιβάτες και 514 μέλη πληρώματος.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης και διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης με τον ιό hantavirus, ο οποίος είχε προκαλέσει πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών σε άλλο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.