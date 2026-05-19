Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουτραφά - Κάηκε ενάμισι τετραγωνικό χιλιόμετρο

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κουτραφά νωρίς το απόγευμα, και η οποία κατέκαψε ενάμισι τετραγωνικό χιλιόμετρο από αποκάλαμα, άγρια βλάστηση και ελαιόδεντρα. Δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στην περιοχή για την τελική κατάσβεση. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου Περιστερώνας και Ευρύχου.

Συνέδραμαν επτά πυροσβεστικά οχήματα, ένας γεωργικός ελκυστήρας και μία υδροφόρα του Τμήματος Δασών με 28 άτομα προσωπικό, καθώς επίσης και οι εθελοντικές ομάδες SOS και ΆΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ, προστίθεται.

«Πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για τελική κατάσβεση», καταλήγει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

