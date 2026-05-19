Δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους - Ολοκληρώνεται η δεύτερη δόση εμβολιασμού

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί νέα κρούσματα, βάσει των μέχρι στιγμής εργαστηριακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σε ενημέρωση των ΜΜΕ, προσθέτουν ότι «συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης και παρακολούθησης παγκύπρια».

Συνολικά, 116 μονάδες έχουν εντοπιστεί θετικές, σημειώνουν.

Σε σχέση με το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε βοοειδή και αιγοπρόβατα, την Τετάρτη ολοκληρώνεται η 2η δόση σε παγκύπρια, εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί μέχρι τις 20 Μαΐου, καταλήγουν.

