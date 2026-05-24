Συγκίνησε η 105χρονη Αργυρή Αχιλλέα από την Τάλα, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα και έστειλε μήνυμα ειρήνης για την Κύπρο

Με συγκίνηση και χαμόγελο προσήλθε στο εκλογικό κέντρο της κοινότητας Τάλας η 105χρονη Αργυρή Αχιλλέα, η οποία άσκησε για ακόμη μία φορά το εκλογικό της δικαίωμα, παραμένοντας πιστή σε μια συνήθεια ζωής που, όπως η ίδια ανέφερε, δεν παρέλειψε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Υποβασταζόμενη από τα παιδιά και τα εγγόνια της, η υπεραιωνόβια γυναίκα έφθασε στο εκλογικό κέντρο της κοινότητας, αποσπώντας τον θαυμασμό και τη συγκίνηση όσων βρίσκονταν εκεί.

Παρά την ηλικία της, η γιαγιά Αργυρή διατηρεί το χαμόγελο και την αισιοδοξία της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη σημασία της συμμετοχής στα κοινά. Η 105χρονη ανέφερε πως δεν έχει παραλείψει ποτέ να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα και μάλιστα δεσμεύτηκε πως θα δώσει το παρών της και στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Παράλληλα, ευχήθηκε ειρήνη και καλύτερες ημέρες για την Κύπρο, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας. Η παρουσία της στην κάλπη προσέλκυσε το ενδιαφέρον δημοσιογράφων που μετέβησαν στην Τάλα για να συνομιλήσουν μαζί της.

Η ίδια τους υποδέχθηκε με τη γνωστή της ζεστασιά και δεν δίστασε να τους χαρίσει και ένα τραγούδι, κερδίζοντας τα χαμόγελα και τις ευχές όλων για μακροζωία και υγεία.

Η Αργυρή Αχιλλέα είναι μητέρα οκτώ παιδιών, πέντε γιων και τριών θυγατέρων, και σήμερα περιβάλλεται από μια πολυμελή οικογένεια που αποτελείται από 23 εγγόνια, 40 δισέγγονα και 23 τρισέγγονα. Με την αγάπη της οικογένειάς της στο πλευρό της, η 105χρονη συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα ζωής, προσφέροντας απλόχερα ευχές, αισιοδοξία και το πιο όμορφο χαμόγελό της.