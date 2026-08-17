Φεστιβάλ φιδιών Nag Panchami, Νεπάλ

Μία Νεπαλέζα πιστή προσφέρει προσευχές σε ένα άγαλμα της θεότητας του φιδιού «Nag» (δεν απεικονίζεται) στο Nagpokhari (Λίμνη με Φίδια) στο Κατμαντού του Νεπάλ, 17 Αυγούστου 2026. Το Nag Panchami είναι μια ινδουιστική γιορτή αφιερωμένη στη λατρεία των φιδιών, όπου οι πιστοί παραδοσιακά τοποθετούν εικόνες Nag (θεότητες φιδιών) στις εισόδους των σπιτιών τους και προσφέρουν προσευχές για προστασία από φίδια και φυσικές καταστροφές κατά την περίοδο των μουσώνων. EPA/NARENDRA SHRESTHA

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