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«Βροχερός» Αύγουστος σε ορεινές και άλλες περιοχές - Στο 41% της κανονικής η βροχόπτωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο 41% της κανονικής για τον μήνα έχει φτάσει η μέση βροχόπτωση στην Κύπρο από την αρχή Αυγούστου μέχρι το πρωί της 17ης του μήνα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, σε ορισμένες περιοχές οι καταγραφές ξεπέρασαν σημαντικά τα κανονικά επίπεδα, με τον Σαϊττά να φτάνει το 103% και την Αθηένου το 360%

Στο 41% της κανονικής για τον Αύγουστο ανήλθε η μέση ποσότητα βροχόπτωσης που έπεσε στις ελεύθερες περιοχές από την 1η του μηνός μέχρι και τις 9.00 το πρωί της 17ης Αυγούστου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα είναι 2,9 χιλιοστά, ενώ η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε από την αρχή του μήνα ανήλθε στα 1,2 χιλιοστά, αντιστοιχώντας στο 41% της κανονικής.

Κατά το τελευταίο τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωση σημειώθηκε στα Πλατάνια και τον Σαϊττά με 13,2 και 13,9 χιλιοστά αντίστοιχα, ενώ η συνολική μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε σε 1,1 χιλιοστά.

Όσον αφορά την συνολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι και τις 9.00 το πρωί της 17ης Αυγούστου, η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στον Σαϊττά 13,9 χιλιοστά (103% της κανονικής), στα Πλατάνια με 13,2 χιλιοστά (96% της κανονικής), στην Αθηένου  με 9 χιλιοστά (360% της κανονικής) και στον Λυθροδόντα με 7 χιλιοστά (233% της κανονικής).


Πηγή: ΚΥΠΕ

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