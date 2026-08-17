Παραλίμνι: Διερευνάται η σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό – Κρίσιμη η κατάσταση 48χρονου τραυματία

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση με τον τραυματισμό δύο προσώπων μετά από σύγκρουση ενός τζετ σκι που οδηγούσε 17χρονη με συνεπιβάτιδα 18χρονη με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου καναπέ, στο οποίο επέβαιναν 5 συνολικά άτομα, το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ότι η σχετική νομοθεσία είναι σχετικά πρόσφατη και διερευνώνται όλες οι πτυχές όπως παραδείγματος χάριν κατά πόσο η 17χρονη που οδηγούσε το τζετ σκι έχει μαθητική άδεια οδήγησης, όπως ορίζεται από τον νόμο. Διερευνώνται οι συνθήκες που έγινε το ατύχημα και αν προκύπτουν κάποια ποινικά αδικήματα, πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει τεσσάρων ειδών άδειες και την επαγγελματική για τους ιδιοκτήτες των θαλάσσιων αθλημάτων, ενώ είναι διαφορετικά τα κριτήρια για τους Κύπριους και τους τουρίστες για την χρήση των τζετ σκι.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας η κατάσταση του 48χρονου Ε/κ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι κρίσιμη ενώ η κατάσταση της 7χρονης που νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο είναι σταθερή, εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά η 7χρονη, η οποία υπέστη κάταγμα κρανίου και μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ο 48χρονος, ο οποίος υπέστη πολλαπλά τραύματα στη λεκάνη και άλλα σημεία του σώματός του, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και χθες μετά την επιδείνωση της κατάσταση της υγείας του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ