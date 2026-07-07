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Έφτασε στην Κύπρο με «αυγά» κοκαΐνης στο σώμα του – Απέβαλε έξι συσκευασίες στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Οι εξετάσεις έδειξαν μεγάλο αριθμό ξένων αντικειμένων στο σώμα του, ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τη διερεύνηση

Στη σύλληψη 28χρονου προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των δράσεων για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία, μετά από σχετική πληροφορία που λήφθηκε από την ΥΚΑΝ, μέλη της Υπηρεσίας,  σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, λίγο πριν τις 7 μ.μ.  χθες, ανέκοψαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας 28χρονο, ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού.

Ο 28χρονος ανακρινόμενος, φέρεται να παραδέχθηκε ότι μεταφέρει στο σώμα του ναρκωτικά. Οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου μετά από ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι εντός του σώματός του υπήρχε μεγάλος αριθμός ξένων αντικειμένων και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο πρόσωπο απέβαλε από το σώμα του έξι αυγοειδείς συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 60 γραμμαρίων, περίπου.

Σε διαδικασία που διεξήχθη σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Λάρνακας.

 

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