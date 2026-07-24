Κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου - Καλοσωρίζουν Γκουτέρες και στηρίζουν Χριστοδουλίδη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Κατά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

Το πρωί της Τρίτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα παρακαθίσουν σε κοινό δείπνο.

Το πρωί της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση, μετά την οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα, όπου θα έχει ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά τις επαφές του με τον κ. Μητσοτάκη, δεν αποκλείεται να συναντηθεί και με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.

Πιθανή θεωρείται επίσης συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία σήμερα αναμένεται να έχει κρίσιμη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν:

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στις 22/6/2026.

Το Εθνικό Συμβούλιο καλωσορίζει την επίσκεψη του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του προσήλωσης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Το Εθνικό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης τον διορισμό του κ. Rafaelle Fitto, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Σεβόμενοι τις διαχρονικές θέσεις των πολιτικών δυνάμεων, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εκφράζουν την στήριξή τους στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.