Κοινό υπόμνημα Ε/κ και Τ/κ στον ΓΓ ΟΗΕ για επιστροφή της Αμμοχώστου

Την εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο να θέσει στο επίκεντρο της νέας του πρωτοβουλίας για το Κυπριακό, ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επίλυση, ζητούν με κοινό υπόμνημά τους Ε/κ και Τ/κ από την Αμμόχωστο από τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ενόψει της επίσκεψής του στο νησί.

Σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, στη Λευκωσία, ο Χριστάκης Νικήτα και ο Χουλουσί Ακάρ, δύο εκ των 11 που συνυπέγραψαν ονομαστικά το υπόμνημα εκ μέρους κι άλλων Αμμοχωστιανών και στην παρουσία πολλών άλλων, κάλεσαν τον κ. Γκουτέρες να ακούσει το κοινό τους αίτημα για επιστροφή στην πόλη τους.

Είμαστε η κοινωνία των πολιτών, μια συγκροτημένη για χρόνια ομάδα με πολλούς συμπολίτες μας Ε/κ και Τ/κ που αγωνιζόμαστε για την επανένωση του τόπου μας και ιδιαίτερα για το θέμα της Αμμοχώστου, η συνεργασία και η φιλία μας μετρά χρόνια τώρα ανέφερε ο κ. Νικήτα.

Το θέμα της Αμμοχώστου, είπε, εδώ και μισό αιώνα κατάντησε όπως το γεφύρι της Άρτας, υπενθυμίζοντας ότι ήταν προτεραιότητα στις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου Κυπριανού – Ντενκτάς το 1979 και σήμερα είναι «μαύρος τουρισμός» σε δύο κομμάτια δρόμων της περιφραγμένης Πόλης. Υπενθύμισε επίσης ότι οι Αμμοχωστιανοί είχαν ετοιμασθεί να επιστρέψουν στην πόλη τους τον Νοέμβριο του 1978 με το Αμερικανο-βρετανικο-καναδικό Σχέδιο και άλλες επτά φορές μέχρι το Κραν Μοντανά. Χώρια οι αναφορές επιστροφής της Πόλης και των νόμιμων κατοίκων της σε ανεκπλήρωτα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως είπε.

«Αδράξαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία της καθόδου του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο για να ανακινήσουμε το θέμα της Αμμοχώστου. Υποβάλαμε ένα Υπόμνημα προς τον ΓΓ», είπε, με σύνθημα «Η Αμμόχωστος ας γίνει το πρώτο σύμβολο της λύσης του Κυπριακού».

Εκ των συνυπογραφόντων του υπομνήματος ο Χουλουσί Κιλίμ ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι που ζουν στην Αμμόχωστο δηλώνουν εδώ και χρόνια ξεκάθαρα ότι οι Ελληνοκύπριοι Αμμοχωστιανοί πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους και ότι πρέπει να ζήσουμε ξανά μαζί στην κοινή μας πόλη. «Δεν πρόκειται για μια καινούργια ιδέα που διατυπώθηκε σήμερα. Είναι ένα ανθρώπινο και κοινό αίτημα, το οποίο υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια για το μέλλον της Αμμοχώστου».

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε, συνέχισε, ότι στην Αμμόχωστο, πέρα από τους Τουρκοκύπριους που κατάγονται από την πόλη, ζουν και άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από άλλες περιοχές του νησιού. Οι άνθρωποι αυτοί, είπε γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να αναγκάζεσαι να αφήσεις πίσω το σπίτι σου, τη γειτονιά σου και το παρελθόν σου. «Αυτός ο κοινός πόνος δεν πρέπει να μας απομακρύνει, αλλά να μας φέρνει πιο κοντά» πρόσθεσε.

Ο κ. Κιλίμ συμφωνώντας με τον κ. Νικήτα ανέφερε ότι όσα συμβαίνουν σήμερα στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μορφή σκοτεινού τουρισμού. «Η μετατροπή των σπιτιών και των ζωών που έχασαν οι άνθρωποι σε τουριστικό θέαμα δεν είναι το μέλλον που θέλουν να δουν οι Αμμοχωστιανοί στην πόλη τους. Αυτή η πρακτική δεν μας εκπροσωπεί. Είναι εντελώς λανθασμένη και απαράδεκτη. Αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος πρέπει επιτέλους να τερματιστεί. Όσα συμβαίνουν εκεί εδώ και χρόνια αποτελούν προσβολή προς όλους όσοι έζησαν σε αυτή την πόλη, ανήκουν σε αυτή την πόλη, έχτισαν εκεί τη ζωή τους και εξακολουθούν να τη θεωρούν σπίτι τους».

Σε αυτόν τον τόπο χρειαζόμαστε περισσότερη ενσυναίσθηση, ανέφερε. «Χρειάζεται να κατανοήσουμε τον πόνο και τη νοσταλγία ο ένας του άλλου. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα που θα έχουν ουσιαστικό νόημα και θα είναι δίκαια για όλους».

Σήμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται νέα κινητικότητα στο Κυπριακό, θέλουμε να τονίσουμε ότι η Αμμόχωστος δεν πρέπει να είναι ένας τόπος όπου εκτίθενται οι πληγές του παρελθόντος, πρέπει να γίνει το πρώτο σύμβολο του κοινού μας μέλλοντος και της λύσης κατέληξε ο Χουλουσί Κιλίμ.

Υπόμνημα

Στο υπόμνημά τους, που έχει ήδη παραδοθεί στην Ειρηνευτική Δύναμη στην Κύπρο για να δοθεί στον ΓΓ του ΟΗΕ μόλις φτάσει στο νησί, οι Ε/κ και Τ/κ Αμμοχωστιανοί αναφέρουν ότι η πόλη αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στο Κυπριακό, καθώς είναι η μόνη μεγάλη αστική περιοχή που παραμένει ακατοίκητη για μισό αιώνα και για την οποία υπάρχουν σαφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επί δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς σχεδόν όλων των προσπαθειών του ΟΗΕ για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σημειώνεται.

«Σας καλούμε να θέσετε την εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Αμμόχωστο στο επίκεντρο της νέας σας πρωτοβουλίας για το Κυπριακό, ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επίλυση του Κυπριακού. Πιστεύουμε ότι η επιστροφή της Πόλης των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της δεν αποτελεί όφελος μόνο για τους ίδιους. Η αναβίωση μιας ιστορικής πόλης, η αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής της ζωής, η συνεργασία των δύο κοινοτήτων και η δημιουργία ενός νέου κλίματος εμπιστοσύνης μπορούν να ωφελήσουν ολόκληρη την Κύπρο» αναφέρεται.

Η Αμμόχωστος, προστίθεται, δεν είναι ένα έπαθλο που θα κερδίσει η μία κοινότητα εις βάρος της άλλης. «Μπορεί να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο κοινό βήμα προς την επανένωση της Κύπρου μετά από μισό αιώνα διαίρεσης και την απαρχή μιας νέας δυναμικής».

Οι υπογράφοντες το υπόμνημα δηλώνουν ότι δεν αποτελεί δικό τους αντικείμενο να υποδείξουν ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν ούτε να προκαταλάβουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις. «Πιστεύουμε, όμως, ότι η επιστροφή της πόλης μπορεί και πρέπει να συνοδευθεί από αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν την επικοινωνία, την οικονομική συνεργασία, την κινητικότητα και την ευημερία και των δύο κοινοτήτων, δημιουργώντας το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης για τα επόμενα, αμοιβαία επωφελή βήματα προς μια συνολική λύση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των μέχρι σήμερα συγκλίσεων».

Η κοινή παρουσία και η κοινή φωνή τους, αναφέρεται, αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι της ίδιας Πόλης μπορούν να συνεργάζονται, να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον.

«Εκφράζουμε την ευχή να αντιμετωπισθεί θετικά το αίτημα μας, στη βάση της αμοιβαίας θετικής προσέγγισης των δύο πλευρών, που αφορούν την ταχεία επίλυση του Κυπριακού, προς όφελος όλων των κατοίκων της νήσου»

Εκφράζουν επίσης την ελπίδα ότι η νέα πρωτοβουλία του ΓΓ θα ενθαρρύνει τις ηγεσίες για επανέναρξη μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας για να διανυθεί και το τελευταίο μίλι για την τελική λύση του Κυπριακού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το υπόμνημα συνυπογράφουν οι Ahmet Hıdıroğlu, Ανδρέας Καζαμίας, Άντρη Επιφανίου, Erhun Şahali, Χριστάκης Νικήτα, Άννα Μαραγκού, Hulusi Kilim, Hüseyin Bahça, Μαριάννα Επαινετού, Okan Dağlı, Πιέρος Κάρουλλα.

ΚΥΠΕ