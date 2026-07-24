«Με εξουδετερώνουν ως μάρτυρα για το “Κράτος Μαφία”»: Η πρώτη αντίδραση του Μακάριου Δρουσιώτη μετά την επίδοση του κατηγορητηρίου

Την πρώτη του αντίδραση μετά την επίδοση του κατηγορητηρίου για την υπόθεση «Σάντη» εξέφρασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης. Η ποινική υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, καταχωρίστηκε ενώπιον Δικαστηρίου και θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι κατηγορείται πως «με δόλο και εν γνώσει του δημοσίευσε πλαστά μηνύματα», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αντιπερισπασμό για το Videogate και «χείρα βοηθείας» προς τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νομική Υπηρεσία παραχωρεί ασυλία σε βαρυποινίτες για σοβαρά αδικήματα, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως μάρτυρες σε δευτερεύουσες υποθέσεις. Σημείωσε ακόμη ότι είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία» και κατηγόρησε τη Νομική Υπηρεσία ότι επιχειρεί να τον εξουδετερώσει, καθιστώντας τον κατηγορούμενο.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρθηκε ονομαστικά στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, υποστηρίζοντας ότι, παρά την αυτοεξαίρεσή τους από τις διαδικασίες για το «Κράτος Μαφία», καταχώρισαν κατηγορητήριο εναντίον του.

«Στην Κύπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη η ερευνητική δημοσιογραφία σέρνεται στα ποινικά δικαστήρια. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στα τάρταρα», κατέληξε.