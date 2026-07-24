Στο 25% το εξάμηνο η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισμού, ύψους €412,39 εκατ.

Στο 25% ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, σε σχέση με επίσης 25% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και με 22% του ετήσιου μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΛ, οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται για το έτος 2026 στο 1,62 δισεκατομμύρια ευρώ και η υλοποίησης τους μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου ανήλθε στα 412,39 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση «Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», για το πρώτο εξάμηνο του 2026, που δημοσίευσε την Παρασκευή το ΓΛ, στο τέλος Ιουνίου του 2026 τα έσοδα ανήλθαν σε €4,44 δις, το οποίο αντιστοιχεί σε 41% του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων (2025: €4,21 δις, 41%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €4,63 δις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 40% (2025: €4,41 δις, 40%).

Σύμφωνα με το ΓΛ, τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από έμμεσους και άμεσους φόρους κατά €0,17 δις και €0,09 δις αντίστοιχα.

«Η αυξημένη υλοποίηση σε σχέση με τις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών σε μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις κατά €0,11 δις, λειτουργικές δαπάνες κατά €0,08 δις και κοινωνικές παροχές κατά €0,05 δις», προσθέτει.

Οι Εισροές από Αναλήψεις και Αποπληρωμές Εκδοθέντων Δανείων το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε €1,25 δις (2025: €0,03 δις), ενώ οι Εκροές από Αποπληρωμές και Έκδοση Δανείων ανήλθαν σε €2,09 δις (2025: €0,11 δις).

Αναφορικά με τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος αύξηση στα έσοδα κατά 5% (2026: €10,78 δις, 2025: €10,31 δις) και αύξηση στις δαπάνες της τάξεως του 3% (2026: €11,44 δις, 2025: €11,13 δις).

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα, σύμφωνα με το ΓΛ, οφείλεται κυρίως σε άνοδο των άμεσων φόρων κατά €0,13 δις και των χορηγιών κατά €0,33 δις, ενώ η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά €0,36 δις.

Όσον αφορά τις ροές λόγω δανεισμού, προϋπολογίστηκαν εισροές και εκροές, ύψους €1,9 δις και €2,28 δις, αντίστοιχα, σημειώνεται.

Έσοδα

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,17 δις (8%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ κατά €0,20 δις (2026: €1,68 δις, 2025: €1,48 δις).

Οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,09 δις (6%), σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,10 δις (2026: €1,48 δις, 2025: €1,38 δις).

Δαπάνες

Όσον αφορά στις δαπάνες σε σχέση με την μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα, σύμφωνα με το ΓΛ, η υλοποίηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2026: €1,63 δις, 2025: €1,63 δις).

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε €0,96 δις, έναντι €0,91 δις το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με το ΓΛ, η αύξηση κατά €0,05 δις (5%) «οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των δαπανών για παροχές υγείας, παιδείας και στέγασης, κατά €0,02 δις, €0,01 δις και €0,01 δις αντίστοιχα».

Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυτές ανήλθαν σε σε €0,96 δις (2025: €0,85 δις), παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €0,11 δις (12%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,05 δις (2026: €0,17 δις, 2025: €0,12 δις) και της αύξησης της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,02 δις (2026: €0,35 δις, 2025: €0,33 δις).

Επίσης, η υλοποίηση για τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε €0,43 δις (2025: €0,35 δις).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛ, η αύξηση της τάξεως των €0,08 δις, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών Άμυνας και Αστυνόμευσης κατά €0,04 δις (2026: €0,14 δις, 2025: €0,10 δις), στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 0,01 δις (2026: €0,14 δις, 2025: €0,13 δις) και στην αύξηση των δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες κατά €0,01 δις (2026: €0,05 δις, 2025: €0,04 δις).

Αναφορικά με τις δαπάνες χρηματοδότησης, το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους και έξοδα ύψους €0,39 δις (2025: €0,41 δις).

Υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών

Εξάλλου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε στα €140,8 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €29,4 εκ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €25,0 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων, ύψους €17,5 εκ., στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €14,4 εκ., στις δαπάνες για αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, ύψους €11,5 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων ύψους €10,7 εκ., στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €7,4 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €7,3 εκ., και στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €5,3 εκ.

Αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε στα €105,7 εκ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €25,5 εκ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €11,6 εκ., στο Σχέδιο Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ύψους €11,3 εκ., σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €9,3 εκ., σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €5,0 εκ. και στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €4,7 εκ.

Επίσης, οφείλεται στο Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, ύψους €4,6 εκ., στο Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ύψους €4,6 εκ., στις δράσεις για Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού ύψους, €4,4 εκ., σε Συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα, ύψους €3,6 εκ. και στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ύψους €2,9 εκ.

Σε σχέση με χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε στα €115,1 εκ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €64,2 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €34,4εκ., στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €5,5 εκ., στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €3,9 εκ. και στη χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ύψους €2,6 εκ.

Τέλος, αναφορικά με την υλοποίηση των κοινωνικών παροχών, σύμφωνα με το ΓΛ, η υλοποίηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε στα €26,8 εκ. και οφείλεται κυρίως σε παροχές παιδείας, ύψους €20,1 εκ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €4,2 εκ. και σε παροχές στέγασης, ύψους €1,5 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ