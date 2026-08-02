Την προεδρία της ΕΔΕΚ διεκδικεί η Σοφία Χριστοδούλου - «Να σώσουμε το σπίτι μας» (βίντεο)

«Να σώσουμε το σπίτι μας», είναι το μήνυμα που στέλνει η Σοφία Χριστοδούλου, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της για την προεδρία της ΕΔΕΚ στις εσωκομματικές εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ καλεί τα μέλη του κόμματος να δώσουν μαζί τη μάχη για την επόμενη ημέρα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζει ως μία από τις πιο κρίσιμες στη σύγχρονη ιστορία του κινήματος.

Η κ. Χριστοδούλου αναφέρει ότι η απόφαση να διεκδικήσει την προεδρία δεν ήταν εύκολη και πως την έλαβε «με πλήρη συνείδηση της ευθύνης», ύστερα από ώριμη σκέψη και ουσιαστικό διάλογο με συναγωνιστές, συναγωνίστριες και την οικογένειά της.

Ως πρώτη προτεραιότητα θέτει την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου, όπως αυτές ψηφίστηκαν από τα μέλη, καθώς και τη διασφάλιση της ενότητας, της αξιοπιστίας και της προοπτικής της ΕΔΕΚ.

«Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει», τονίζει, σημειώνοντας ότι το κόμμα χρειάζεται όλες τις δυνάμεις, τα στελέχη και τα μέλη του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη νέα γενιά, την οποία καλεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για ανασυγκρότηση και ανανέωση του κινήματος, μαζί με όλους τους ΕΔΕΚίτες και τις ΕΔΕΚίτισσες.

«Η ΕΔΕΚ για μένα είναι πορεία ζωής», σημειώνει, διαβεβαιώνοντας ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος θα συνεχίσει να υπηρετεί το κόμμα.

Η Σοφία Χριστοδούλου είχε αναδειχθεί πρώτη σε ψήφους παγκύπρια μεταξύ των υποψηφίων της ΕΔΕΚ στις εκλογές της 24ης Μαΐου. Η νεαρή δικηγόρος, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκλογική αναμέτρηση, συγκέντρωσε 1.719 ψήφους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική μάχη για την ΕΔΕΚ, η οποία έμεινε εκτός Βουλής για πρώτη φορά από το 1970.