Υπουργέ, όχι μισές δουλειές. Φρόντισέ τα και αυτά!

Αφού το βασικό επιχείρημα της αναγραφής στις ταυτότητες των ονομάτων των γονέων μας είναι η «προστασία του θεσμού της οικογένειας» έχω να προσθέσω άλλες δύο σημαντικές εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση: Να απαγορευτεί διά νόμου τα παιδιά να μην δίνουν στα παιδιά τους τα ονόματα των γονέων τους. Δεν είναι δηλαδή υπόσκαψη του θεσμού της οικογένειας να μην βγάζουν τον άγγονα του Παναή, Παναή και να τον βγάζουν για παράδειγμα… Βύρωνα; Και επίσης να απαγορευτεί, επίσης διά νόμου, οι έγγαμες γυναίκες να αλλάζουν το επίθετό τους και να παίρνουν το επίθετο του συζύγου τους. Μεγαλώνει δηλαδή ο Παναής την κόρη του με χίλια βάσανα και θυσίες, και από τη στιγμή που την παντρεύει, αυτή από Γιαννούλα Παναή του προκύπτει Γιαννούλα Γεωργίου, για παράδειγμα. Ντροπής πράματα δηλαδή. Ή υπερασπιζόμαστε τον θεσμό της οικογένειας, είτε όχι. Αποφασίστε!

Κ. ΖΑΔΗΣ