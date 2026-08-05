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Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά στη Γάζα, λέει ο Εγιάλ Ζαμίρ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποιεί ότι δεν θα επιτραπεί νέα απειλή στα σύνορα και δεσμεύεται για συνέχιση της δίωξης όσων ευθύνονται για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει «να δρα προληπτικά» στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Παράλληλα υποσχέθηκε ότι «θα συνεχιστεί η δίωξη όσων ευθύνονται» για την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίο

«Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά και σύμφωνα με την αρχή που έχουμε καθορίσει. Σε όλες τις καταστάσεις, προστατεύουμε τις τοποθεσίες και τους κατοίκους, και προασπίζουμε την ασφάλειά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου του 2023», δήλωσε ο Ζαμίρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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