Ποια Ευρώπη θέλεις να κρατάς στα χέρια σου;

Τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα έχουμε στο πορτοφόλι μας και τα ανταλλάσσουμε χωρίς να προσέχουμε πάντοτε τις εικόνες που φέρουν. Αυτή τη φορά, όμως, έχουμε την ευκαιρία να συμβάλουμε στη διαμόρφωση της εμφάνισής τους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις δέκα προτάσεις εμφανίσεων που προκρίθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ και καλεί τους πολίτες από όλη την Ευρώπη να τις γνωρίσουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Οι προτάσεις κινούνται γύρω από δύο διαφορετικές θεματικές. Η πρώτη, με τίτλο «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», φέρνει στο προσκήνιο προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στις τέχνες, τις επιστήμες και την ευρωπαϊκή ιστορία. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί, ο Θερβάντες, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και η Μπέρτα φον Ζούτνερ.

Η δεύτερη θεματική, «Ποταμοί και πτηνά», στρέφεται στο φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης. Ποτάμια, τοπία και χαρακτηριστικά είδη πτηνών αποτυπώνουν μια Ευρώπη χωρίς φυσικά σύνορα και αναδεικνύουν τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση.

Για καθεμία από τις δύο θεματικές έχουν προκριθεί πέντε διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Άλλες είναι πιο σύγχρονες και αφαιρετικές και άλλες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα πρόσωπα, στα τοπία και στους συμβολισμούς. Το ερώτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο το τι θα απεικονίζεται στα νέα χαρτονομίσματα, αλλά και το ποια εικόνα της Ευρώπης θέλουμε να εκφράζουν.

Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν τις δέκα προτάσεις και να καταθέσουν τις απόψεις τους στη διαδικτυακή έρευνα της ΕΚΤ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη μαζί με την αξιολόγηση της ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής και την τεχνική αξιολόγηση, προτού το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επιλέξει την τελική πρόταση προς τα τέλη του έτους.

Ο επανασχεδιασμός δεν αφορά μόνο την αισθητική. Τα νέα χαρτονομίσματα θα διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για άτομα με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, στόχος είναι να έχουν μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θα χρειαστούν μερικά χρόνια μέχρι να φτάσει η νέα σειρά στα χέρια μας. Η συζήτηση, όμως, για την εικόνα που θα έχει το ευρώ του μέλλοντος γίνεται τώρα.

Πολιτισμός ή φύση; Πρόσωπα που διαμόρφωσαν την Ευρώπη ή ποταμοί και πτηνά που διασχίζουν τα σύνορά της; Δείτε τις προτάσεις, επιλέξτε εκείνη που σας εκφράζει και καταθέστε τη γνώμη σας.

Λάβετε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026:

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/future_banknotes/html/design-proposals.el.html