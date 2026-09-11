Θάνατος Μαζωνάκη: Οι συγγενείς ζητούν αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

Την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος.

Όπως αναφέρεται, η νεκροτομή δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για την αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως δεν προέκυψαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πλευρά της οικογένειας θεωρεί πως ο θάνατος συνδέεται με ιατρική πράξη ή ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο κ. Λυκούδης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να μην εξεταστεί μόνο η πλασμαφαίρεση αλλά και άλλες πιθανές ιατρικές παρεμβάσεις που ενδεχομένως έγιναν στον τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία αυτά θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι προτίθεται να ζητήσει την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο, ενώ ανέφερε πως θα επιδιώξει και τη διενέργεια εξετάσεων DNA προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον εξοπλισμό ενδεχομένως ήρθε σε επαφή ο καλλιτέχνης.

Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς

Το Πρώτο Θέμα αναφέρει επίσης ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος των δύο γιατρών κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο μικροσκόπιο το «χαμένο» τρίωρο

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι ερευνητές αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφθασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να τον καταγράφει στον χώρο ήδη από τις 13:30, δημιουργώντας χρονική απόκλιση περίπου τριών ωρών.

Παράλληλα, η κλήση προς το ΕΚΑΒ καταγράφεται λίγο μετά τις 16:20, στοιχείο που οδηγεί τις Αρχές στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό των γεγονότων πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Εξετάζεται αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση

Κρίσιμο ερώτημα παραμένει κατά πόσο είχε αρχίσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Κατά το Πρώτο Θέμα, η γιατρός έχει υποστηρίξει ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει ακόμη και ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων. Ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ φέρεται να αναφέρουν ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείο.

Επιπλέον, από τα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος προκύπτει ότι αυτό λειτούργησε για περίπου 45 λεπτά κατά την τελευταία ενεργοποίησή του, στοιχείο που εξετάζεται περαιτέρω από τις Αρχές.

Έρευνες για τον εξοπλισμό του ιατρείου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην αδειοδότηση του εξοπλισμού που εντοπίστηκε στο ιατρείο.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, κατά την αυτοψία αστυνομικών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία δεν φαίνεται να προκύπτει σχετική άδεια χρήσης. Παράλληλα, αναφέρεται ότι κατά προηγούμενους ελέγχους του ΙΣΑ οι συγκεκριμένες συσκευές δεν περιλαμβάνονταν στον καταγεγραμμένο εξοπλισμό του χώρου.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει διευκρινίσει πως το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε με άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι σε τέτοιου είδους δομές δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Νέα στοιχεία στη δικογραφία

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση από εξειδικευμένο αιματολόγο δημόσιου νοσοκομείου προκειμένου να αξιολογηθούν οι προϋποθέσεις, οι κίνδυνοι και οι τεχνικές απαιτήσεις της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, στη δικογραφία εξετάζεται και παλαιότερο στοιχείο που αφορά έρευνα για παράνομη διακίνηση αναβολικών, κατά την οποία είχαν εντοπιστεί συνταγές στο όνομα της μίας εκ των δύο γιατρών. Το δημοσίευμα διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα