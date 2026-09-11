Καταργείται ξανά η οριζόντια ψηφοφορία στα κατεχόμενα ενόψει των «εκλογών» του Δεκεμβρίου

Μετά από δεκαετίες εφαρμογής το σύστημα μεικτής ψήφου – οριζόντιας ψηφοφορίας στα κατεχόμενα, καταργήθηκε για δεύτερη φορά χθες, 10 Σεπτεμβρίου, σε έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας της «βουλής» με απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία.

Το σύνολο των τ/κ ΜΜΕ αναφέρει ότι οι ψηφοφόροι δεν θα μπορούν πλέον να «ψηφίζουν» υποψηφίους από διαφορετικά κόμματα στο ίδιο «ψηφοδέλτιο», αλλά θα συνεχίσουν να ασκούν το δικαίωμά τους να επιλέγουν μεταξύ υποψηφίων εντός του ίδιου κόμματος.

Η Κίπρις ποστασί γράφει ότι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πρακτικές του «εκλογικού» συστήματος έχει περάσει στην ιστορία, πρόκειται για θεμελιώδη αλλαγή, η οποία συζητείται εδώ και χρόνια κι έγινε μετά από τροποποίηση του «νομοσχεδίου» για τις «εκλογές και τα δημοψηφίσματα».

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ μιλώντας χθες στη «βουλή» απέρριψε τις επικρίσεις της «αντιπολίτευσης» ότι το «νομοσχέδιο» τροποποιήθηκε λίγο διάστημα πριν τις «βουλευτικές», υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση είχε κατατεθεί στη «βουλή» το 2023 κι αργότερα αποσύρθηκε για διαβούλευση με το ΡΤΚ.

Υπενθυμίζοντας ότι το 41% των μεικτών «ψήφων» στις «βουλευτικές» του 2022 κρίθηκαν άκυρες, ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι και το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» είχε προτείνει την κατάργηση της.

Ο κύριος στόχος είναι, κατά τον ίδιο, «να διασφαλιστεί ότι η βούληση του ψηφοφόρου αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια στην κάλπη».

Ο πρόεδρος του ΚΑ, Ερχάν Αρικλί υποστήριξε ότι ενώ η οριζόντια «ψηφοφορία» θεωρητικά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, στην πράξη με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε μια πρακτική που «μολύνει την πολιτική ζωή και ρίχνει σκιά στις εκλογές».

Τα πολιτικά κόμματα, συνέχισε, είναι οι βασικοί παράγοντες στις δημοκρατικές χώρες και οι κυβερνήσεις σχηματίζονται σύμφωνα με τα κομματικά προγράμματα, ενώ το μεικτό εκλογικό σύστημα έχει μετατραπεί σε «μηχανισμό ψηφοθηρίας».

Η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σίλα Ουσιάρ Ιντσιρλί επέκρινε το γεγονός ότι η τροπολογία αυτή ήρθε από την «κυβέρνηση» 3 χρόνια μετά και 3 μήνες πριν τις «βουλευτικές».

Τα εκλογικά συστήματα, είπε, δεν πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με προσωπικές ή πολιτικές ανάγκες και οι τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται για να ενισχύουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία και τον πολιτικό θεσμό.

Τέτοιες σημαντικές αλλαγές πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη συναίνεση όλων των πολιτικών κομμάτων και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρόσθεσε.

Το μεικτό «εκλογικό σύστημα» στα κατεχόμενα εφαρμόστηκε πρώτη φορά στις 20 Ιουνίου 1976 που διεξήχθησαν «βουλευτικές εκλογές». Το 1990 κι ενώ στην εξουσία του ψευδοκράτους ήταν και πάλι το ΚΕΕ η οριζόντια «ψηφοφορία» καταργήθηκε, μετά από 14 χρόνια.

Η «μεικτή ψήφος» επανήλθε στις «εκλογές» στις 6 Δεκεμβρίου 1998, μέχρι και χθες, που καταργήθηκε και πάλι.

Ετσι, οι «βουλευτικές εκλογές» της 6ης Δεκεμβρίου, που θα γίνουν μαζί με τις «τοπικές εκλογές» δε θα έχουν την επιλογή της οριζόντιας «ψηφοφορίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ