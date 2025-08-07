Κλειστή η αερογέφυρα Γερμασόγειας - Γέμισε χαλίκια ο δρόμος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η κίνηση διοχετεύεται από τις εξόδους Παρεκκλησιάς και Μουταγιάκας προς Λεμεσό

Ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας προς Λεμεσό, έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση από την αερογέφυρα Γερμασόγειας, για καθαρισμό χαλικιών που έχουν πέσει στο οδόστρωμα. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς οδό Κολονακίου και Χριστάκη Κράνου. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν και τις προηγούμενες εξόδους προς Λεμεσό (Παρεκκλησιάς, Μουταγιάκας).

Επίσης, οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

 

