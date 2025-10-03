Επίθεση Χαραλαμπίδου σε Λετυμπιώτη για τη γνωμοδότηση ΟΑΣΕ: «Άγνοια και αυτόματος πιλότος στην κυβέρνηση»

Απάντηση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, για Νομική Γνώμη ΟΑΣΕ σε σχέση με το νομοσχέδιο για συγκεντρώσεις και παρελάσεις, έδωσε η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση «βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο», κρίνοντας από την «άγνοια ουσιωδών ζητημάτων» που επέδειξε ο κ. Λετυμπιώτης. Συγκεκριμένα είπε ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε πως το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών του ΟΑΣΕ δεν έχει απαντήσει ακόμη, ενώ η 32σέλιδη γνωμοδότηση έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου, τόσο στον Τύπο όσο και στο ΚΥΠΕ, έπειτα από δική της διάσκεψη Τύπου

Η κ. Χαραλαμπίδου χαρακτήρισε «ανησυχητική» την επιπολαιότητα των δηλώσεων του κ. Λετυμπιώτη, ιδιαίτερα καθώς προέρχονται από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Υπογράμμισε ότι η γνωμοδότηση του ΟΑΣΕ είναι «λεπτομερής και επικριτική» και καταδεικνύει πως η υφιστάμενη νομοθεσία παραβιάζει δημοκρατικές αρχές και ανθρώπινα δικαιώματα, περιορίζοντας τις ελευθερίες των πολιτών.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ πρόσθεσε ότι έχει δοθεί κατεύθυνση για προώθηση αλλαγών, ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να καταστεί συμβατό με τις δημοκρατικές αρχές του ΟΑΣΕ. Υπενθύμισε δε ότι η Κύπρος έχει αιτηθεί να αναλάβει την Προεδρία του Οργανισμού το 2027, γεγονός που «καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο τον σεβασμό στις αρχές του».

Πρόσθεσε οτι «το ελάχιστο που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί και να σέβεται τις Δημοκρατικές Αρχές του οργανισμού του οποίου επιθυμεί την προεδρία. Είναι σαφές από την Νομική Γνώμη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία παραβιάζει Δημοκρατικές Αρχές, Ανθρώπινα Δικαιώματα και περιορίζει τις ελευθερίες των πολιτών που μια κυβέρνηση οφείλει να υπερασπίζεται και να προστατεύει».