Αβρούπα: Η πίεση κοινής γνώμης έφερε απόσυρση κατηγοριών για τους Ε/κ στα κατεχόμενα

Τέσσερις επιχειρηματίες δεν εμφανίστηκαν στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου

Λόγω πίεσης της κοινής γνώμης τέσσερις γνωστοί επιχειρηματίες στα κατεχόμενα που ασχολούνται και στον τομέα των κατασκευών, τα ονόματα των οποίων είχαν γνωστοποιηθεί από την «αστυνομία» κατά τη «δίκη» των 5 Ε/κ στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου, δεν εμφανίστηκαν σε αυτό κι έτσι οι δύο από τις τρεις κατηγορίες αποσύρθηκαν, γράφει πρωτοσέλιδα σήμερα η «Αβρούπα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα με τίτλο «Έτσι έπεσε η συνομωσία», πρόκειται για τους Αχμέτ Νογιάν, Μπουρτσίν Ντοβέτς, Τζεϊχουν Τουναλί και Χασάν Ιντζέ, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράπονο για τους 5 Ε/κ για παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας και πρόκληση ανησυχίας, όταν αυτοί επισκέφθηκαν στις 19 Ιουλίου περιοχή με συγκρότημα κατοικιών που έχει ανεγερθεί σε γη ενός εκ των πέντε.

Η Αβρούπα γράφει ότι εξαιτίας αυτών οι 5 Ε/κ είναι εδώ και 75 μέρες στη φυλακή και σημειώνει ότι μετά την απόσυρση των δύο κατηγοριών στην οποία υποχρεώθηκε ο «εισαγγελέας» αφού οι μάρτυρες κατηγορίας δεν είχαν το θάρρος να καταθέσουν στο «δικαστήριο» λόγω της κατακραυγής, διερωτάται κάποιος εάν εναντίον των 4 αυτών ανδρών θα γίνει έρευνα για ψευδή αναφορά.

Η εφημερίδα γράφει ότι είναι πλέον φανερό ότι επέλεξαν αυτό το δρόμο για να σώσουν τον Σιμόν Αϊκούτ που βρίσκεται σε φυλακή στο «νότο» και πλέον ο κόσμος διερωτάται πόσες κατασκευές έχουν ανεγείρει αυτοί πάνω σε ε/κ γη στα κατεχόμενα.

Γράφει επίσης ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, οι τρεις από τους 5 Ε/κ έχουν αφεθεί ελεύθεροι από το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου, αλλά δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους γιατί υπάρχει και η διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» Για τους άλλους δύο Ε/κ στο Τρίκωμο, προσθέτει, ετοιμάζεται νέος φάκελος στο «δικαστήριο», εννοώντας την κατηγορία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην οποία ο «εισαγγελέας» είπε πως θέλει κάτι να προσθέσει.

ΚΥΠΕ

 

 

