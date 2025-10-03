Ευρωπαϊκή Διάκριση για τα Μουσεία των Κοινοτήτων Ακάμα

Στο 18o Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN 2025), τα τέσσερα μουσεία των κοινοτήτων του Ακάμα απέσπασαν το 1o βραβείο, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 54 συμμετοχές από 15 χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η διάκριση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 12ης διοργάνωσης των Βραβείων ECTN, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025 στη πόλη Σιμπίου της Ρουμανίας.

Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν «Εμπειρίες Επισκεπτών και Αυθεντικότητα για Βιώσιμους, Έξυπνους και Ανθεκτικούς Πολιτιστικούς Τουριστικούς Προορισμούς».

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυου Πολιτιστικού Τουρισμού -European Cultural Tourism Network σε συνεργασία με την European Travel Commission, το δίκτυο NECSTouR και τον οργανισμό Europa Nostra, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Transition Pathway for Tourism (Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG MOVE, πρώην DG GROW) και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).

Η κριτική επιτροπή εξήρε την πρόταση για την αριστεία της στην αναζωογόνηση των μουσείων του Οροπεδίου Λαόνας, αναδεικνύοντας πρακτικές συμμετοχικού, αυθεντικού και βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

Υψηλή βαθμολογία απέσπασε το επιτυχημένο μοντέλο που ανέπτυξε και συντόνισε η ΕΤΑΠ Πάφου, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους λειτουργούς των μουσείων.

Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζεται πλέον ως Ευρωπαϊκή καλή πρακτική πολιτιστικής αναζωογόνησης. Κύρια στοιχεία που συνέβαλαν στη βράβευση ήταν η ενσωμάτωση των μουσείων και των πολιτιστικών τους πόρων σε μια ενιαία περιφερειακή εμπειρία (το DIY Tour), η κοινή ταυτότητα προώθησης και οι βιωματικές εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι οποίες ενισχύονται από ψηφιακά εργαλεία και υποστηρίζονται από τη βελτιωμένη προσβασιμότητα μέσω οργανωμένων περιηγήσεων.

Η διάκριση αυτή καταδεικνύει πώς η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να μεταμορφώσουν λιγότερο γνωστά χωριά και σημεία ενδιαφέροντος σε δημοφιλείς και βιώσιμους πολιτιστικούς προορισμούς.

Με την ευκαιρία αυτή, η ΕΤΑΠ Πάφου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές και συγχαίρει το προσωπικό των τεσσάρων μουσείων: το Μουσείο Αγροτικής Ζωής Ακάμα στη Δρούσια, το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ορνιθοπανίδας και Χλωρίδας στον Κάθηκα, το Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στις Αρόδες και το Μουσείο Χελώνας στην Ίνεια.

Το πάθος και η αφοσίωση των λειτουργών των μουσείων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ικανοποίηση των επισκεπτών, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ΕΤΑΠ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και να συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό εταίρο στην προώθηση του αυθεντικού, δημιουργικού, έξυπνου και βιώσιμου τουρισμού.