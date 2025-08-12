Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV: Διασκέδαση στη νέα κονσόλα!

Η Nintendo επιστρέφει με το Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, προσφέροντας νέα μίνι-παιχνίδια, κανόνες και λειτουργίες που εκμεταλλεύονται το hardware του Switch 2. Η βασική έκδοση του παιχνιδιού παραμένει εξαιρετική, με εντυπωσιακούς χάρτες, στρατηγική χρήση αντικειμένων και ποικιλία σε μίνι-παιχνίδια που ξεχωρίζουν τόσο για την ποιότητα όσο και για την ατμόσφαιρά τους. Ωστόσο, η απόφαση να χωριστεί το περιεχόμενο σε δύο ξεχωριστές εκδόσεις –το “Jamboree” (ουσιαστικά η έκδοση Switch 1) και το “Jamboree TV” (με το νέο περιεχόμενο)– δημιουργεί αρκετούς περιορισμούς.

Το Jamboree TV φέρνει 14 νέα μίνι-παιχνίδια με χειρισμό ποντικιού μέσω των Joy-Con 2, καθώς και δύο ενδιαφέροντα modes: το Tag-Team, όπου δύο ομάδες μοιράζονται νομίσματα, αστέρια και αντικείμενα, και το Frenzy, μια γρήγορη πεντάγυρη αναμέτρηση 30 λεπτών με αυξημένη ένταση. Παράλληλα, δοκιμάζονται νέες ιδέες όπως το Carnival Coaster, ένα συνεργατικό shooter, και το Bowser Live, που χρησιμοποιεί κάμερα και μικρόφωνο για πιο «ζωντανή» αλληλεπίδραση. Αν και η ποικιλία είναι καλοδεχούμενη, η έλλειψη νέων χαρτών και η εστίαση σε δευτερεύοντα modes αφήνει ένα αίσθημα ανεκπλήρωτης δυναμικής.

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα εντοπίζεται στον διαχωρισμό του περιεχομένου. Το Jamboree TV δεν περιλαμβάνει κορυφαίες λειτουργίες της αρχικής έκδοσης, όπως τα Pro Rules και αρκετά side modes (Koopathlon, Bowser Kaboom Squad, Party Planning Trek κ.ά.), ενώ το Jamboree δεν επωφελείται καθόλου από τις αναβαθμίσεις ανάλυσης και απόδοσης. Η έλλειψη ενιαίας εμπειρίας, κοινών unlockables και κοινών στατιστικών μίνι-παιχνιδιών κάνει το πακέτο να μοιάζει αποσπασματικό.

Συνολικά, το Super Mario Party Jamboree παραμένει η καλύτερη έκδοση της σειράς, αλλά η αναβάθμιση στο Switch 2 Edition + Jamboree TV αξίζει μόνο αν σας δελεάζουν οι νέες λειτουργίες και μίνι-παιχνίδια. Για νέους παίκτες, η εμπειρία παραμένει απολαυστική, αλλά όσοι κατέχουν ήδη την έκδοση για Switch 1 ίσως θελήσουν να περιμένουν ακόμα λίγο μέχρι να κάνουν την αναβάθμιση για τ0 Switch 2.