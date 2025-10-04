Καλοκαιρία με παύσεις: Μέρα με ήλιο, απόγευμα με σύννεφα - Από Τρίτη έρχεται πτώση θερμοκρασίας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο καιρός παραμένει κυρίως αίθριος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το απόγευμα θα έχουμε τοπικές αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να βρέξει σε μεμονωμένες περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φυσούν από νοτιοδυτικές ως βορειοδυτικές κατευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι (3 με 4 μποφόρ), και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί (5 μποφόρ). Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, περίπου 30 στα νότια και ανατολικά παράλια, 28 στα δυτικά και βόρεια παράλια και 24 βαθμούς στα πιο ψηλά ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, αλλά σε ορισμένες περιοχές θα έχουμε αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από τα βορειοδυτικά, ασθενείς (3 μποφόρ) και παροδικά μέτριοι (4 μποφόρ). Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα πιο ψηλά ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα έχουμε τοπικές αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει σταδιακά λίγο και θα φτάσει σε επίπεδα κοντά στους κανονικούς για την εποχή.

