Τις νέες υποδομές στο Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας εγκαινίασε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τις νέες υποδομές στο Δημοτικό Σχολείο Κισσόνεργας εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.

Οι νέες υποδομές αφορούν την δημιουργία γηπέδου καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «μέσα από τον λειτουργικό και ασφαλή αυτό χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας, ενισχύουμε το σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα με νέα παιδαγωγικά μέσα, μετατρέποντας τον σε έναν χώρο, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν αλλά και να καλλιεργήσουν αξίες ζωής, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η επιμονή και η αλληλεγγύη».

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως «σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για το σχολείο και την τοπική κοινότητα, καθώς ένα σημαντικό έργο, ένα όραμα της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, της Πολιτείας και εμένα της ίδιας, γίνεται πλέον πραγματικότητα».

Ακολούθως ευχαρίστησε την τη δ/ντρια, τις εκπαιδευτικούς και τα παιδιά καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς για τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και για τη φιλοξενία. Αυτός άλλωστε είπε, είναι ο απώτερος σκοπός της ευρύτερης πολιτικής που υιοθετούμε ως Κυπριακή Κυβέρνηση - Cyprus Government , επιδιώκοντας να δημιουργήσουμε το δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο.

