Χριστοδουλίδης για Βασιλικό: Να αναμένουμε τη μελέτη της Γαλλικής εταιρείας

Αναμονή συστήνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Βασιλικό, ενός έργου-κλειδί για την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, για το οποίο χθεσινό δημοσίευμα του «Π» ανέφερε πως βρίσκεται ξανά σε αχαρτογράφητα νερά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς, απόψε, για το θέμα που αφορά το Βασιλικό, είπε «να αναμένουμε τη μελέτη της γαλλικής εταιρείας η οποία έχει διοριστεί, αξιολογεί όλα τα δεδομένα και θα είμαστε εδώ όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δημόσια, υπεύθυνα να αναφέρουμε».

Σημειώνεται ότι, το δημοσίευμα του «Π» έκανε λόγο για σοβαρά τεχνικά προβλήματα στο τερματικό και για ζητήματα ασφάλειας που έχουν ανακύψει, τα οποία απομακρύνουν την έλευση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή