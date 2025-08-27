Στρατηγική «υποχώρηση» της ΕΕ - Προς άρση δασμών σε προϊόντα των ΗΠΑ μετά από απαίτηση Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταθέσει νομοθετική πρόταση έως το τέλος της εβδομάδας, για την άρση όλων των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ένα αίτημα που διατύπωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου οι ΗΠΑ μειώσουν τους δασμούς τους στις εξαγωγές αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσει επίσης προνομιακούς δασμολογικούς συντελεστές σε ορισμένα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η ΕΕ έχει παραδεχτεί ότι η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ είναι ευνοική για τις ΗΠΑ, αλλά και απαραίτητη για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις σε κλίμα σταθερότητας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την περιέγραψε ως «ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία».

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες χώρες θα επιβληθούν και αν η ΕΕ περιλαμβάνεται σε αυτές. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό επικρίνει την τεχνολογική και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση της ΕΕ για τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, συμπεριλαμβανομένων των Google και Apple της Alphabet Inc.

Τα αυτοκίνητα της ΕΕ από τα πιο εξαγώγιμα στις ΗΠΑ

Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της ΕΕ αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δασμούς 27,5% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Παρόλο που οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει τη μείωση των αμερικανικών δασμών σε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ισχύει για τα αυτοκίνητα μέχρι να προταθεί νομοθεσία για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών.

Εφόσον η Ε.Ε. προχωρήσει με την πρόταση εντός του μήνα, τότε οι μειωμένοι δασμοί 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου. Τα αυτοκίνητα συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς τις ΗΠΑ, με μόνο τη Γερμανία να εξάγει αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισ. δολαρίων το 2024.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τη διαδικασία, η Επιτροπή σκοπεύει να παρακάμψει την καθιερωμένη μελέτη επιπτώσεων –μια τυπική διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις– σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι 10 κορυφαίοι εισαγωγείς αυτοκινήτων στις ΗΠΑ

Οι γερμανικές και νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντλούν το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ

Πηγή: cnn.gr