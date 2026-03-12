Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Λευκός Οίκος έκανε βίντεο για τον πόλεμο στο Ιράν σε βιντεοπαιχνίδι: Η ηγεσία του Ιράν ως κορίνες του μπόουλινγκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Λευκός Οίκος ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια

Να βάλει χιουμοριστικό τόνο σε ένα άκρως σοβαρό ζήτημα, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που απασχολεί πολύπλευρα σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, επιχειρεί ο Λευκός Οίκος.

Σχετικά άρθρα:

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας το μοτίβο που έχει συνηθίσει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια.

Έτσι, με τον γενικό τίτλο «Επιχείρηση Επική Οργή» και τη συνοδευτική φράση «Undefeated» (Ανίκητοι), συνδυάζει πλάνα που δίνει κατά καιρούς στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός από χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, με διάφορα videogames.

Δείτε την ανάρτηση

 

Πηγή: protothema.gr

 

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΡΑΝΗΠΑΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα