NBC: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάριο για ουδέτερη ζώνη στην Ουκρανία, την οποία θα εποπτεύουν με drones

Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της επεξεργάζονται σχέδια για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό NBC News, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία στην παρακολούθηση αυτής της ζώνης (buffer zone), αξιοποιώντας δορυφόρους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλες τεχνολογικές δυνατότητες.

«Nεκρή ζώνη» στην Ουκρανία με εποπτεία ΗΠΑ

Η ζώνη αυτή θα αποτελούσε ουσιαστικά μια «νεκρή ζώνη», τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ενώ η φύλαξή της ενδέχεται να ανατεθεί σε στρατεύματα χωρών εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή το Μπαγκλαντές, ώστε να αποφευχθεί η άμεση εμπλοκή της Συμμαχίας, ζήτημα που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα, όπως επανέλαβε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος, ενώ, παράλληλα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η Τουρκία θα αναλάβει ρόλο-κλειδί στη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την ελεύθερη ροή εμπορευμάτων και αποτρέποντας τυχόν ρωσικές απόπειρες στραγγαλισμού της ουκρανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του αμερικανικού ΜΜΕ, στο Πεντάγωνο οι συζητήσεις τελούνται υπό τον στρατηγό Νταν Κέιν και περιλαμβάνουν επιπλέον συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Στο τραπέζι βρίσκεται συμφωνία ύψους έως 100 δισ. δολαρίων, που θα επέτρεπε στο Κίεβο να αγοράσει αμερικανικά οπλικά συστήματα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποκτούσαν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για ουκρανικές καινοτομίες.

Πηγή: iefimerida.gr