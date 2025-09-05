Νέο νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Την λήψη πολιτικής απόφασης από την Κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, στον χώρο του παλαιού στρατοπέδου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων τριών έργων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς την Παρασκευή.

«Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει και σύντομα προχωρούμε με τις απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση του έργου», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για ένα έργο «που ως Πολιτεία έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να είχαμε υλοποιήσει». Οπως ανέφερε, «δεν πρόκειται μόνο για ένα αναγκαίο έργο υποδομής, αλλά μια ιστορική δικαίωση για την περιοχή και τους ανθρώπους της και μια οφειλόμενη υποχρέωση της πολιτείας».

«Με την ολοκλήρωση και παράδοση των έργων που εγκαινιάζουμε σήμερα (Πολυχώρος Θάλασσας και Πολιτισμού, Εκθεσιακός Χώρος για Ερπετά και Αμφίβια στο Νέο Χωριό, Ανάπλαση του ελεύθερου χώρου μπροστά από το Δημαρχείο), με τον αυτοκινητόδρομο, με το νέο σύγχρονο νοσοκομείο, ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, προβάλλουμε τον πολιτισμό μας και δημιουργούμε σύγχρονους χώρους για την υγεία, την κοινωνική ζωή και την εκπαίδευση», επεσήμανε. Πρόκειται, όπως είπε ο ΠτΔ, «για έργα πνοής, που θα ωφελήσουν όχι μόνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά και τους επισκέπτες, οι οποίοι ανάμεσα σε πολλά άλλα, θα ανακαλύψουν και θα απολαύσουν την ομορφιά και τη μοναδικότητα της περιοχής».

Επιπρόσθετα είπε ότι η Κυβέρνηση διαθέτει ξεκάθαρο όραμα, πλάνο και σχεδιασμό για ολιστική ανάπτυξη και στήριξη της Πόλης Χρυσοχούς και της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Τηλλυρίας, με σημαντικά έργα που θα εξυπηρετούν πρωτίστως τους κατοίκους της περιοχής.

Εγκαινιάστηκαν τρία νέα έργα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εγκαινίασε τρία έργα, τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής.

Το πρώτο έργο, ο «Πολυχώρος Θάλασσας και Πολιτισμού» στο Λατσί, αποτελεί μια γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της περιοχής, αναδεικνύοντας πως η θάλασσα που ήταν πάντοτε για την Κύπρο πηγή ζωής, πολιτισμού και εμπορίου, συνεχίζει να καθορίζει την καθημερινότητά μας. Οι παλιές Αποθήκες, συνδεδεμένες με την ιστορία και την αλιευτική ταυτότητα της Πόλης Χρυσοχούς, αποκτούν νέα ζωή και μετατρέπονται σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο, αφιερωμένο στη θάλασσα και στον πολιτισμό. Το Έργο, συνολικού ποσού ενίσχυσης €1,9 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με συγχρηματοδότηση από τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλιεία και Θάλασσα.

Το δεύτερο έργο αφορά τον Εκθεσιακό Χώρο για Ερπετά και Αμφίβια στο Νέο Χωριό, έργο που αναδεικνύει έναν άλλο θησαυρό του τόπου, τη βιοποικιλότητα. Το κόστος για την κατασκευή του έργου ανήλθε στις €400.000 περίπου ευρώ, και το ποσό των €340.619 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ερπετολογικό Πάρκο, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ντόπιους και ξένους επισκέπτες που ενδιαφέρονται ειδικά για την πανίδα του νησιού μας. Πρόκειται για μία μοναδική στο είδος της εγκατάσταση, που θα αποτελέσει στολίδι, όχι μόνο για την Κοινότητα του Νέου Χωριού, αλλά και για ολόκληρο τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και την επαρχία Πάφου, όπως αναφέρθηκε.

Το τρίτο έργο αφορά την Ανάπλαση του ελεύθερου χώρου μπροστά από το Δημαρχείο και τον παλιό Αστυνομικό Σταθμό στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και το έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη των χώρων πρασίνου και δημιουργία παιδικών πάρκων, τη δημιουργία πλατείας μπροστά από το Δημαρχείο, η οποία θα αναδείξει τον παραδοσιακό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής και την ανάπτυξη χώρου στάθμευσης στον χώρο πλησίον του παλιού αστυνομικού σταθμού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση για τους επισκέπτες. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και το κόστος για την κατασκευή του ανήλθε περίπου στο €1.750.000 ευρώ, και το ποσό των €1.220.366 ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Τα έργα που εγκαινιάζουμε σήμερα, εξυπηρετούν τον μεγάλο, στρατηγικό στόχο να δώσουμε στην Πόλη Χρυσοχούς αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όλα εκείνα τα εργαλεία και την αναγκαία υποδομή για να προχωρήσει μπροστά, να αναπτυχθεί περαιτέρω, πάντα με ισορροπία, ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή : ΚΥΠΕ