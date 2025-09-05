Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρόστιμο €2,95 δις επέβαλε η ΕΕ στην Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Τεράστιο πρόστιμο, ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, επειδή ευνοούσε τις δικές της διαφημιστικές υπηρεσίες, παραβιάζοντας την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, επέβαλε στην Google την Παρασκευή η ΕΕ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην στοχοποιήσει τις αμερικανικές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

«Η Google καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην τεχνολογία διαφημίσεων βλάπτοντας εκδότες, διαφημιστές και καταναλωτές. Αυτή η συμπεριφορά είναι παράνομη βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ», δήλωσε η επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, ανακοινώνοντας το πρόστιμο.

Η Google δεσμεύτηκε αμέσως να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με την επικεφαλής ρυθμιστικών υποθέσεων της εταιρείας, παγκοσμίως, Λι-Αν Μαλχόλαντ, να δηλώνει ότι η ΕΕ «επέβαλε αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο δύσκολο για αυτές να βγάλουν χρήματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

