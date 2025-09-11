Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ειρηνική εκδήλωση Νεπαλέζων στην Πάφο στη μνήμη των θυμάτων στην χώρα τους

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ειρηνική συγκέντρωση Νεπαλέζων που ζουν και εργάζονται στην πόλη της Πάφου πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 9:30 στην πλατεία Δημαρχείου στην Πάφο.

Κρατώντας κεριά, ενενήντα περίπου  Νεπαλέζοι προσευχήθηκαν για τα 25 θύματα των αιματηρών διαδηλώσεων στη χώρα τους.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και στις υπόλοιπες πόλεις, τις προηγούμενες μέρες.

Η εξέγερση στο Νεπάλ ξέσπασε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Κατμαντού, με αφορμή την κυβερνητική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και γρήγορα εξελίχθηκε σε μαζική διαμαρτυρία κατά της διαφθοράς, της ανεργίας και της απομάκρυνσης της πολιτικής ελίτ από τη νεολαία, οδηγώντας στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

Όπως αναφέρθηκε χτες οι συγκεντρώσεις αυτές, έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν πράξεις συλλογικής μνήμης και αλληλεγγύης.

Οι Νεπαλέζοι της διασποράς έστειλαν το μήνυμα ότι, παρά την απόσταση, παραμένουν δεμένοι με την πατρίδα τους και στέκονται δίπλα στους συμπατριώτες τους που αγωνίζονται για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και δημοκρατία.

