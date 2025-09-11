Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αριστίνδην υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ο Παπαχαραλάμπους (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ξέρω ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να παραμείνω σιωπηλός» δήλωσε ο ίδιος στο βίντεο, που δημοσίευσε, για την αποδοχή της πρότασης.

Στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ως αριστίνδην υποψήφιος για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2026, ο πρώην Δήμαρχος Στροβόλου και μέλος του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. 

Ο κ. Παπαχαραλάμπους εξήγγειλε την υποψηφιότητά του σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρει πως αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου «γιατί υπάρχουν ακόμα φωνές που δεν σιωπούν και στάσεις ζωής που δεν λυγίζουν».

«Ξέρω ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να παραμείνω σιωπηλός. Όμως, με βαθιά πίστη σε αξίες που δεν ξεπουλιούνται, αποδέχομαι την πρόταση του ΕΛΑΜ για να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσία για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές» δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Παπαχαραλάμπους.

Δείτε το βίντεο:

