Τράπεζα Κύπρου: Ισχυρό ενδιαφέρον στην έκδοση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 €300 εκατ.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4,000,000,000.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας ενδιαφέρον από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές.

To τελικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €3 δις και υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 10 φορές.

Η τελική τιμολόγηση φέρει περιθώριο ίσο με 195 μ.β., χαμηλότερη κατά 35 μ.β. από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η ζήτηση δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων και ντόπιων επενδυτών για την Τράπεζα Κύπρου.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,32%, από 4,67% που ήταν αρχικά.

Το περιθώριο τιμολόγησης αντιστοιχεί σε 195 μ.β. και είναι κατά πολύ καλύτερο από το υφιστάμενο ομόλογο που τώρα αναχρηματοδοτεί, ενώ είναι ακόμα χαμηλότερο και από αυτό της τελευταίας έκδοσης «Senior Preferred ομολόγων» και είναι στα ίδια, ακόμη και καλύτερα επίπεδα από τα ελληνικά ομόλογα.

Επίσης η τράπεζα έχει ανακοινώσει την πρόθεση της να αγοράσει το υφιστάμενο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης λήξης 2031 στην τιμή των 102,3%.

Όπως σημειώνεται, τόσο η ισχυρή συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών όσο και η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση του ισχυρού οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος από τις αγορές.

Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν σε τιμή ίση με 99.632%, θα φέρουν επιτόκιο ύψους 4.25% και απόδοση ύψους 4.321%.

Ο τόκος επί των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2031. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου λήγουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2036.

Η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης τους οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 18 Μαρτίου 2031 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2031 (συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω ημερομηνιών) υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και των σχετικών όρων εξόφλησης.

Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου αξιολογήθηκαν σε Ba1 από τη Moody's Investors Service Cyprus Limited. Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν στην επίσημη λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευσή στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.