Ξύπνησαν οι σωτήρες μας...

Ξαφνικά άρχισαν να ξεπουλιάζουν οι υποψήφιοι σωτήρες μας. Την αρχή κάνουν τα ξεφτέρια του ΔΗΣΥ, όχι όλοι βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι έχουν αποφασίσει να θυσιαστούν για το καλό μας. Προφανώς πολλοί επιχειρούν να τους… γνωρίσουμε διά του καβαλικέματος του καλαμιού τους. Έπονται και σπουδαία φιντάνια από άλλα κόμματα. Τοιουτοτρόπως η ζωή μας τους επόμενους μήνες θα γεμίσει με απείρου κάλλους εικόνες. Αναμένεται θέαμα.. ασυνάρτητο ώς και γελοίο. Όχι πως τώρα δεν βιώνουμε την ίδια πραγματικότητα μιας ανερμάτιστης πρακτικής ασόβαρων, δήθεν, πολιτικών της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας! Αισθανόμαστε ωστόσο ότι το επόμενο διάστημα θα πιάσουμε πάτο.

ΟΡΝ