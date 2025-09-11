Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δωρεάν είσοδος πολυτέκνων στη Γιορτή του Κρασιού της Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δωρεάν θα είναι η είσοδος των πολυέκνων στη Γιορτή του Κρασιού για μια ημέρα που θα επιλέξουν οι ίδιοι, σύμφωνα με το​ Δήμο Λεμεσού και την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ).

Σε κοινή ανακοίνωση των δύο φορέων, υπενθυμίζεται ότι η Γιορτή του Κρασιού θα πραγματοποιηθεί από τις  27  Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, ενώ η δωρεάν είσοδος στους πολύτεκνους θα επιτραπεί με την παρουσίαση της ταυτότητας πολυτέκνων για το έτος 2025.

Η ΠΟΠ εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες της προς το Δήμο Λεμεσού για την παραχώρηση δωρεάν εισόδου στη Γιορτή του Κρασιού στους πολυτέκνους.

Εξάλλου, ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει ότι, κατά τις ημέρες της Γιορτής του Κρασιού, ο Δημόσιος Κήπος θα είναι ανοικτός από τις 9.00π.μ.μέχρι τις 4.00μ.μ. και ο Ζωολογικός Κήπος θα είναι ανοιχτός από τις 9.00π.μ.μέχρι τις 2.00μ.μ.

