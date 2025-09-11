Δωρεάν είσοδος πολυτέκνων στη Γιορτή του Κρασιού της Λεμεσού

Δωρεάν θα είναι η είσοδος των πολυέκνων στη Γιορτή του Κρασιού για μια ημέρα που θα επιλέξουν οι ίδιοι, σύμφωνα με το Δήμο Λεμεσού και την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ).
Σε κοινή ανακοίνωση των δύο φορέων, υπενθυμίζεται ότι η Γιορτή του Κρασιού θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, ενώ η δωρεάν είσοδος στους πολύτεκνους θα επιτραπεί με την παρουσίαση της ταυτότητας πολυτέκνων για το έτος 2025.
Η ΠΟΠ εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες της προς το Δήμο Λεμεσού για την παραχώρηση δωρεάν εισόδου στη Γιορτή του Κρασιού στους πολυτέκνους.
Εξάλλου, ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει ότι, κατά τις ημέρες της Γιορτής του Κρασιού, ο Δημόσιος Κήπος θα είναι ανοικτός από τις 9.00π.μ.μέχρι τις 4.00μ.μ. και ο Ζωολογικός Κήπος θα είναι ανοιχτός από τις 9.00π.μ.μέχρι τις 2.00μ.μ.