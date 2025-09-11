Πολίτης απέτρεψε πυρκαγιά στο δασικό πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Η άμεση ανταπόκριση πολίτη, η οποία εντόπισε εστία καπνού στο εθνικό δασικό πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και κατέβαλε προσπάθεια κατάσβεσης της, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος προτού εξελιχθεί σε πυρκαγιά, σύμφωνα με το Τμημα Δασών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος στις 13:15 εντοπίστηκε εστία καπνού σε πολύ αρχικό στάδιο, στο εθνικό δασικό πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στη Λευκωσία.

«Καταβλήθηκε προσπάθεια κατάσβεσης από διερχόμενο πολίτη, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι «λόγω της άμεσης ανταπόκρισης, το επεισόδιο αντιμετωπίστηκε άμεσα προτού εξελιχθεί σε πυρκαγιά».

Το Τμήμα Δασών εκφράζει «ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία που εντόπισε την εστία και με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει την εξέλιξη σε πυρκαγιά».

Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των δασών μας, προσθέτει.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΚΥΠΕ