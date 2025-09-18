Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους για τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης - 181 συλλήψεις

«Παρέλυσε» την Πέμπτη (18/9) η Γαλλία καθώς χιλιάδες πολίτες βρήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας που σχεδιάζει να φέρει προς ψήφιση η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σήμερα από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές επιλογές του νέου πρωθυπουργού, ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση.

Το υπουργείο Εσωτερικών με τη σειρά του ανέφερε ότι στους δρόμους βγήκαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, οι 55.000 εξ αυτών στο Παρίσι.

Κατά της διαδηλώσεις συνελήφθησαν 181 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 31 στο Παρίσι, ενώ 11 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η κινητοποίηση έχει στόχο τα «βάναυσα» δημοσιονομικά μέτρα (περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, μεταρύθμιση του ταμείου ανεργίας, πάγωμα των κοινωνικών επιδομάτων...) που προβλέπονται στο σχέδιο εξοικονόμησης 44 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε φέτος το καλοκαίρι από τον τότε πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού. Η κυβέρνηση μειοψηφίας κεντροδεξιάς-δεξιάς, της οποίας ηγείτο, ανατράπηκε από τους βουλευτές στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο διάδοχός του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος διορίσθηκε την επομένη ως ο τρίτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από τον Ιούνιο 2024, που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση, και ο πέμπτος από την επανεκλογή του το 2022, δεσμεύθηκε κι αυτός να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που επιβαρύνει τους εθνικούς λογαριασμούς, υποσχόμενος παράλληλα «ρήξεις σε βάθος».

Πηγή: cnn.gr

ΓΑΛΛΙΑΠΑΡΙΣΙ

