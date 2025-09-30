Τίτλοι τέλους για πέντε στο ΑΚΕΛ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική παρουσία πέντε νυν βουλευτών του ΑΚΕΛ έβαλε η απόφαση της ΚΕ το Σάββατο, για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Για διαφορετικούς λόγους μένουν οριστικά εκτός Βουλής με βάση την απόφαση αυτή οι: Άντρος Κυπριανού και Άντρος Καυκαλιάς, που εκτός του ότι δήλωσαν προ καιρού ότι δεν επιθυμούν επανεκλογή, συμπλήρωσαν και το όριο θητειών και έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσαν να επαναδιεκδικήσουν, ο Χρίστος Χριστόφιας που αποκλείεται από τα ψηφοδέλτια λόγω της καταστατικής πρόνοιας για μη διεκδίκηση πολιτειακού αξιώματος από εν ενεργεία Επαρχιακούς Γραμματείς του κόμματος και οι Κώστας Κώστα και Ειρήνη Χαραλαμπίδου οι οποίοι ως μη στελέχη του ηγετικού πυρήνα δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις από το όριο θητειών. Οι τρεις πρώτοι τέλειωσαν οριστικά με το βουλευτιλίκι. Για τους δύο τελευταίους δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, γιατί στην πολιτική γίνονται και… άλματα!

