Στη δημοσιότητα το όνομα του 31χρονου θύματος στη Λεμεσό - Ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται η συμβία του

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διερευνά η Αστυνομία, μετά τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενεργήθηκε επί της σορού 31χρονου, που απεβίωσε στις 28/9/2025, μετά από πτώση από μπαλκόνι, στη Λεμεσό.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε χθες, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, στη σορό εντοπίστηκαν διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία δεν συνάδουν με πτώση από ύψος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, εναντίον 26χρονης, η οποία συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 31χρονος, Gerome Zarate De Castro, από τις Φιλιππίνες, εντοπίστηκε τραυματισμένος, γύρω στη 1π.μ. της περασμένης Κυριακής, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε στη Λεμεσό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που είχε συλλέξει η Αστυνομία, ο 31χρονος φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, ύψους περίπου έξι μέτρων.

Η 26χρονη αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησής της.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.